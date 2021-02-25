Выставка к 100-летию Высших художественно-технических мастерских открылась в Москве

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Выставка "Иллюминаторы завтрашних городов. ВХУТЕМАС-100. Архитектурный факультет" открылась в Государственном музее архитектуры имени Щусева в четверг. Она приурочена к 100-летию создания в Москве Высших художественно-технических мастерских и рассказывает о преподавателях архитектурного факультета.

"Мы сознательно решили сделать выбор в пользу архитектурного факультета, причем рассказать не столько об учениках. О них мы рассказывали в рамках большого выставочного "ВХУТЕМАС. Мысль материальна" несколько лет назад. Сегодняшний проект достаточно локальный и посвящен преподавателям, сформировавшим будущее советской, впоследствии российской архитектуры", - рассказала ТАСС директор музея Елизавета Лихачева.

Экспозиция должна была открыться еще в ноябре 2020 года и продолжить серию выставочных проектов, посвященных истории ВХУТЕМАСа, однако в связи с пандемией и новыми ограничениями выставка была перенесена на 2021 год. Для широкой публики она откроется с 26 февраля. Посетители увидят как хорошо известные работы, так и абсолютно неизвестные вещи, ранее не опубликованные.

"На выставке достаточно много живописных произведений Александра Веснина, листы Константина Мельникова, которые в последний раз были опубликованы в конце 80-х годов. Мы также рассказываем о Жолтовском, показываем неизвестные работы Щусева и даем несколько иное представление об образовательных процессах и о людях, которые этот образовательный процесс формировали", - пояснила собеседница агентства.

Кураторами проекта выступили Полина Стрельцова и Ирина Чепкунова. Внутри экспозиции они выделили основные мастерские и направления факультета. Это, в частности, мастерские Алексея Щусева, Новой академии (Илья Голосов и Константин Мельников), реставрационные школы (Иван Рыльский, Сергей Торопов) и другие. Всего на выставке более 200 предметов, среди которых архитектурная графика и живопись, макеты, фотографии и другие подлинные материалы из фондов Государственного музея архитектуры им. Щусева, Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ), архива семьи Щусева и других архивов и собраний.

О ВХУТЕМАСе

Высшие художественно-технические мастерские были созданы в 1920 году в Москве путем объединения первых и вторых государственных свободных художественных мастерских (образованных ранее на основе Строгановского художественно-промышленного училища и Московского училища живописи, ваяния и зодчества). В разное время в московском ВХУТЕМАСе преподавали такие мастера, как Василий Кандинский, Эль Лисицкий, Федор Шехтель, Лев Бруни, Александр Родченко.

Среди известных выпускников - художники Александр Дейнека, Георгий Нисский, Глеб Смирнов, творческий коллектив "Кукрыниксы" и другие. В 1927 году ВХУТЕМАС переименовали во ВХУТЕИН - Высший художественно-технический институт, который был расформирован в 1930 году. Некоторые факультеты были присоединены к соответствующим специализированным вузам, а какие-то практически исчезли.