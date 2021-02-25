Архангельский театр драмы представил премьеру спектакля о Пушкине в необычном формате

АРХАНГЕЛЬСК, 25 февраля. /ТАСС/. Архангельский областной театр драмы в четверг представил премьеру спектакля "Спасти камер-юнкера Пушкина" по пьесе Михаила Хейфеца в необычном формате. Как рассказал ТАСС режиссер спектакля, главный режиссер театра Андрей Тимошенко, сцена находится между партером и амфитеатром, а актеры по ходу действия постоянно взаимодействуют со зрителями.

"Необычность заключается в том, что мы осваиваем необычное пространство. Актеры работают среди зрителей, на сцене, которая находится в партере, помещая зрителя внутрь действия. У нас есть спектакли, где действие на сцене, а потом немножко перетекает в зал. А тут зритель просто будет внутри действия", - рассказал Тимошенко.

Премьеру спектакля планировалось показать в ноябре 2020 года, но из-за ограничений, связанный с пандемией, ее перенесли на начало 2021 года.

В пьесе переплетаются две биографии: Пушкина и нашего современника по фамилии Питунин. "И герой, проходя через свою жизнь, вспоминая, он находит, понимает, и рассказывает о Пушкине как о человеке. И мы видим Пушкина как близкого, родного. В чем лихой, великий, и почему он наше все, - отметил собеседник агентства. - Не реплика, не клише, к которому мы привыкли, а это по-настоящему символ русской культуры, русской словесности".

Роли в спектакле играют четыре человека. "Актеры перевоплощаются прямо на глазах у зрителя в разные образы, немного приоткрывают кухню, как это обычно происходит и создается, - добавил режиссер. - И демонстрируют высокий уровень актерского мастерства: я сейчас один, а потом - бах - и я уже другой, бах, - а я уже третий".

В спектакле используется музыка группы "Аукцыон". По словам режиссера, она передает звучание Санкт-Петербурга, создает особую "питерскую" атмосферу.