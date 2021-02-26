Земфира выпустила первый за восемь лет студийный альбом

Земфира выпустила первый за восемь лет полноформатный студийный альбом под названием "Бордерлайн". С полуночи пятницы он доступен в "Яндекс.Музыке", Spotify и других стриминговых сервисах.

В альбом вошли 12 песен, в том числе треки "Остин", клип на который был представлен неделю назад, а также впервые опубликованный в апреле 2020 года "Крым".

"Бордерлайн" стал седьмым студийным альбомом Земфиры.

Земфира Рамазанова - российская рок-певица, музыкант и композитор. На протяжении карьеры многие из ее песен попадали на первые строчки музыкальных чартов России, включая такие композиции, как "Ариведерчи", "Искала", "Трафик", "Прогулка", "Мы разбиваемся" и "Без шансов". Предыдущий студийный альбом певицы "Жить в твоей голове" вышел в 2013 году. В 2016 году в ходе гастрольного тура "Маленький человек" был записан концертный альбом Земфиры.