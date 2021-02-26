Фестиваль "Золотая маска" запускает спецпроект к 200-летию Достоевского

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Фестиваль "Золотая маска" запускает специальную программу "Достоевский и театр", посвященную 200-летию со дня рождения писателя. Старт проекту будет дан в пятницу в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Программа "Достоевский и театр" состоится с февраля по июнь и будет проведена в двух городах - Москве и Омске. Она станет одним из центральных событий в праздновании 200-летия со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Проект пройдет при поддержке Министерства культуры РФ. Генеральные партнеры - Благотворительный Фонд Михаила Прохорова и Сбер", - сказала представитель пресс-службы.

По ее словам, афишу программы "Достоевский и театр" составят постановки, ставшие номинантами и лауреатами Российской Национальной театральной премии "Золотая маска" и знаковые премьеры последнего сезона, созданные по произведениям классика. "Все они представят разные способы осмысления наследия Достоевского, разные подходы к сценической интерпретации его сочинений, мировоззрения, философии. Всего в программу "Достоевский и театр" в Москве и Омске вошло 16 спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска и Севастополя", - уточнила собеседница агентства.

Спектакли программы

Московская часть программы начнется 26 февраля постановкой "Бесы Достоевского" Театра на Бронной. "Свое прочтение романа "Бесы" покажут также Русский драматический театр им. А. В. Луначарского из Севастополя и Мастерская Дмитрия Брусникина", - уточнила представитель пресс-службы фестиваля.

Она отметила, что в московской программе собраны спектакли как по самым известным романам писателя - "Братья Карамазовы" Малого драматического театра - Театра Европы, "Идиот" Театра "Старый дом", "Карамазовы" Московского Художественного театра им. А. П. Чехова, "Брат Иван Федорович" Театра "Студия театрального искусства", "Преступление и наказание" Театра "Приют комедианта", так и более редкие для сцены названия - "Кроткая" Театра МТЮЗ, "Литургия Zero" Александринского театра, "Страсти по Фоме" и "Зимние записки о летних впечатлениях" Театра наций. Кроме драматических спектаклей, в афише значатся опера "Книга Серафима" Электротеатра "Станиславский" и танцевальный спектакль "Кафе "Идиот" Театра "Балет Москва". "Программа продлится несколько месяцев и завершится в конце мая, - информировала собеседница агентства.

Представляя дальнейшую программу, она отметила, что спектакли по Достоевскому увидят зрители не только в Москве, но и в мае - июне в Омске, городе, связанном с биографией великого писателя, где в культурной жизни и городской среде его фигура по-прежнему занимает особое место. "Фестиваль в Омске откроется 22 мая спектаклем "Страсти по Фоме" Театра наций. Особым событием станет премьера Омского театра драмы - спектакль "Свидригайлов", - прокомментировала представитель пресс-службы.

Конференция "Достоевский и театр"

Важное место в программе займет конференция "Достоевский и театр", которую фестиваль "Золотая маска" проведет в Москве совместно с образовательным проектом "Полка" 28 и 29 мая.

Серия открытых дискуссий и встреч с выдающимися режиссерами, писателями и учеными будет посвящена роли и значению наследия Достоевского для театра, а также исследованию самого понятия театральности в произведениях Достоевского. "Предметом обсуждения станут как история театра, представляющая немалое количество выдающихся постановок по Достоевскому, так и актуальный российский и общемировой контекст, современные спектакли и новые интерпретации", - пояснили организаторы.

Конференция адресована профессиональной и одновременно широкой аудитории. Прямая онлайн-трансляция пройдет на ресурсах фестиваля "Золотая маска" и будет доступна зрителям всего мира. Итоговые записи и расшифровки дискуссий планируется разместить на сайте образовательного проекта "Полка" и информационных партнеров программы, добавили в пресс-службе "Золотой маски".