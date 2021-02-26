Проект "Мхатовские пятницы" возвращается на сцену МХТ имени Чехова

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Московский Художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова возвращает на сцену свой проект "Мхатовские пятницы". Ближайший вечер этого цикла состоится 28 февраля, сообщила ТАСС пресс-атташе МХТ Наталья Витвицкая.

"В прошлом сезоне в Художественном театре появился новый проект - "Мхатовские пятницы". Это неформальные встречи с актерами МХТ, искренний разговор о жизни, творческом пути и самых неожиданных поворотах судьбы. Ведущим цикла стал журналист, заместитель художественного руководителя МХТ Вадим Верник", - сказала Витвицкая.

Она напомнила, что героями вечеров становились народные артисты России Наталья Тенякова, Евгения Добровольская, Алексей Кравченко, Сергей Сосновский, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко, а также молодые актеры театра, организовавшие свою музыкальную группу "Жена в очках".

"На время карантина "Мхатовские пятницы" перешли в онлайн-формат, и вот теперь возвращаются", - заявила пресс-атташе. Она сообщила, что первой героиней в нынешнем сезоне станет заслуженная артистка РФ Алена Хованская. Вечер состоится 28 февраля на Новой сцене.

Из биографии Алены Хованской известно, что ее детство прошло за кулисами Красноярского театра оперетты. Потом была учеба у Олега Табакова, партнерство на сцене с Олегом Ефремовым, ровно 30 лет назад позвавшим ее во МХАТ. "Десятки сыгранных ролей, театральная педагогика, музыка в театре и жизни - об этом и многом другом ведущий вечера поговорит с актрисой", - обозначила тему встречи собеседница агентства, добавив, что вместе с героиней вечера в нем примут участие ее друзья и коллеги, в числе которых Ирина Апексимова, Юлия Меньшова, Марина Брусникина, Ольга Литвинова, Николай Скорик, Игорь Верник, Кристина Бабушкина, Валерий Трошин. "Как всегда, на сцену выйдет музыкальная группа молодых мхатовцев "Жена в очках". Будет много музыкальных сюрпризов и от других участников", - заверила пресс-атташе.

Она также проинформировала, что следующий вечер в рамках цикла "Мхатовские пятницы" будет посвящен народному артисту РФ Николаю Чиндяйкину и состоится 20 марта.