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Умер актер Вячеслав Голоднов

Ему было 72 года

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Актер Калужского областного драматического театра Вячеслав Голоднов, исполнявший роль доминошника в фильме "Ворошиловский стрелок", умер на 73-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в театре.

"Вячеслав Николаевич Голоднов умер вчера (25 февраля - прим. ТАСС) на 73-м году жизни", - сообщили в театре.

Голоднов начал работу в Калужском драмтеатре в 2005 году. Запомнился зрителю ролями в спектаклях "За двумя зайцами", "Если любишь - найди", "Шоу для настоящих леди". Голоднов также сыграл роль доминошника в фильме "Ворошиловский стрелок", который снимался в Калуге.

О дате и времени прощания с Вячеславом Голодновым не сообщается.

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