СМИ: Леди Гага приехала в Рим для съемок в фильме Ридли Скотта

РИМ, 26 февраля. /ТАСС/. Певица Леди Гага приехала в Рим, где должны начаться съемки нового фильма Ридли Скотта об убийстве наследника дома Gucci Маурицио Гуччи в 1995 году. Как сообщает в пятницу газета Il Messaggero, артистка поселилась в одной из гостиниц на улице Венето.

По данным издания, ее прибытие в Рим не афишировалось. Во время пребывания в Риме Гага намерена посетить исторические памятники.

Уже в поездке певица узнала о краже двух ее бульдогов в Лос-Анджелесе в ходе вооруженного нападения на ее помощника. Как сообщила в четверг газета LA Times, Леди Гага назначила вознаграждение в размере в полмиллиона долларов за возвращение собак.

Съемки новой картины Ридли Скотта должны начаться через месяц. Леди Гаге в ней отдана роль Гуччи Патриции Реджани, выступившей заказчицей убийства бывшего мужа и просидевшей почти 20 лет в тюрьме за это преступление. Партнерами певицы, которая дебютировала в кино с лентой "Звезда родилась" (A Star Is Born) в 2018 году, выступят Джаред Лето, Аль Пачино и Джероми Айронс. Он, по данным Il Messaggero, заменил Роберта Де Ниро, который должен был сниматься изначально.

Ридли Скотт, режиссер фильмов "Чужой" (Alien, 1979) и "Бегущий по лезвию" (Blade Runner, 1981), также снимал в Риме картину, посвященную похищению в 1973 году внука и наследника нефтяного магната Жана Пола Гетти.