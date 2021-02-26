Выставка "Уроки ВХУТЕМАСа" открылась в двух музеях в Москве

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Выставочный проект Музея МХАТ и галереи Roza Azora "Уроки ВХУТЕМАСа" открылся в пятницу сразу на двух площадках - в доме-музее Станиславского и квартире-музее Немировича-Данченко. Выставка объединила работы нескольких поколений художественной династии Арендт, а также эскизы и макеты Татлина, Нивинского и других мастеров.

"Музей МХАТ не мог пройти мимо 100-летия ВХУТЕМАСа, потому что, когда такие личности, персоны русского авангарда, которые проявили себя в других сферах на высочайшем уровне, делают театральные постановки во МХАТе, это, конечно, дорогого стоит. Наша выставка добавляет к образу этих художников еще одну грань, и это позволяет более объемно посмотреть на личность каждого из них", - рассказала ТАСС директор Музея МХАТ Софья Грачева.

В доме-музее Станиславского можно увидеть работы современных художниц Наташи и Марии Арендт, а также скульпторов - выпускников ВХУТЕМАСа Ариадны Арендт, Меера Айзенштадта и Анатолия Григорьева. Как говорят организаторы выставки, для сестер Арендт советская школа авангарда - во многом личная история. "То, что в нашей выставке участвуют современные художники - потомки тех самых Арендт, которые работали во ВХУТЕМАСе, дает возможность посмотреть, как эти идеи развиваются, живут, не умирают", - пояснила она.

В этом же пространстве экспонируются эскизы и макеты для спектаклей Игнатия Нивинского, Исаака Рабиновича, Владимира Татлина, Петра Вильямса, в разное время учившихся или преподававших во ВХУТЕМАСе. Эти работы из собрания Музея МХАТ представляют страницу истории ВХУТЕМАСа, связанную с театром. Это, в частности, произведения Исаака Рабиновича и эскизы Игнатия Нивинского, оформившего знаменитую "Принцессу Турандот" в 1922 году.

Также можно увидеть макеты Владимира Татлина к спектаклю МХАТ военных лет "Глубокая разведка" 1943 года. "Эти макеты очень редко выставляются", - отметила Грачева.

В экспозиции в квартире-музее Немировича-Данченко выставлены работы Петра Вильямса. "У нас много эскизов в фондах. К сожалению, мы не смогли показать все, что хотели бы, поэтому выставка разделилась на две площадки. В квартире-музее Немировича-Данченко можно увидеть изумительной красоты эскизы Вильямса к спектаклю "Реклама", - сказала директор Музея МХАТ.

Сейчас в Москве открыто сразу несколько выставок, приуроченных к 100-летию ВХУТЕМАСа, которое отмечалось в прошлом году. Некоторые из них были перенесены на 2021 год из-за ограничений, связанных с пандемией. Среди других выставок о Высших художественно-технических мастерских - "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" в Музее Москвы и "Иллюминаторы завтрашних городов. ВХУТЕМАС-100. Архитектурный факультет" в Государственном музее архитектуры имени Щусева.

О ВХУТЕМАСе

Высшие художественно-технические мастерские были созданы в 1920 году в Москве путем объединения первых и вторых государственных свободных художественных мастерских (образованных ранее на основе Строгановского художественно-промышленного училища и Московского училища живописи, ваяния и зодчества). В разное время в московском ВХУТЕМАСе преподавали такие мастера, как Василий Кандинский, Эль Лисицкий, Федор Шехтель, Лев Бруни, Александр Родченко.

Среди известных выпускников - художники Александр Дейнека, Георгий Нисский, Глеб Смирнов, творческий коллектив "Кукрыниксы" и другие. В 1927 году ВХУТЕМАС переименовали во ВХУТЕИН - Высший художественно-технический институт, который был расформирован в 1930 году. Некоторые факультеты были присоединены к соответствующим специализированным вузам, а какие-то практически исчезли.