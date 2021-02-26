Санкт-Петербургская филармония посвятила вечер памяти композитора Сергея Слонимского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Филармония имени Дмитрия Шостаковича посвятила вечер памяти народного артиста России композитора Сергея Слонимского (1932-2020). Он умер в феврале прошлого года на 88-м году жизни.

"Весенний" скрипичный концерт исполнил Молодежный камерный оркестр заслуженного коллектива России под управлением Ярослава Забояркина. Солистом выступил лауреат международных конкурсов Илья Козлов. В этот вечер прозвучали также сочинения Василия Калинникова, Пауля Хиндемита и Георгия Свиридова.

"Это наш художественный долг - отдать дань памяти выдающемуся композитору, большому другу филармонии, ушедшему от нас год назад. Симфоническая и камерная музыка Сергея Михайловича постоянно звучала в Большом и Малом залах Филармонии, где еще в 1953 году он дебютировал своей "Героической поэмой" на концерте молодых композиторов. С годами его музыка стала неотъемлемой частью филармонического репертуара", - сказал корр. ТАСС заместитель художественного руководителя филармонии Евгений Петровский.

Начиная с 1962 года в Большом зале проходили премьеры большинства симфоний Слонимского, в творчестве которого этот жанр представлен с особым размахом. Как сообщил Петровский, в мае на фестивале "Петербургская музыкальная весна" запланирована мировая премьера 34-й симфонии Сергея Слонимского. Ее исполнит Академический филармонический оркестр под управлением заслуженного артиста России Владимира Альтшулера. К музыке Слонимского неоднократно обращались Кирилл Кондрашин, Юрий Темирканов, Геннадий Рождественский, Арвид Янсонс, Михаил Юровский, Александр Дмитриев, Равиль Мартынов, Николай Алексеев.

Композитор, пианист, педагог, общественный деятель Сергей Слонимский, помимо 34 симфоний, сочинил восемь опер, три балета, большое число камерных произведений и музыки для театра и кинематографа. В его композиторском досье есть и знаменитая песенка из фильма "Республика ШКИД" - "У кошки четыре ноги", которую - чем гордился композитор - многие считают народной.