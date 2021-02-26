В России создали федерацию креативных индустрий

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Федерация креативных индустрий появилась в России, заседание учредителей организации прошло в Москве. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский, вошедший в состав правления новой организации.

"В Москве состоялось заседание учредителей Федерации креативных индустрий, которая объединила более 20 ведущих профессиональных организаций, творческих союзов и успешных компаний креативного бизнеса. Нам предстоит самостоятельно разработать единые ключевые показатели эффективности для оценки креативной продукции, поскольку принципы других стран нам не подходят. Определив их, мы сможем предложить государству надежное партнерство и результативно представлять интересы креативных предпринимателей отечественных отраслей на глобальном рынке", - сказал Кричевский.

Среди учредителей ФКИ - возглавляемые Кричевским Ассоциация IPChain и Российский музыкальный союз, а также МХАТ им. Горького, Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Ассоциация анимационного кино России, Ассоциация галерей, Союз креативных кластеров, Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов, Российская ассоциация электронных коммуникаций, Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), Ассоциация менеджеров, Институт развития индустрии моды Beinopen, международная консалтинговая компания Squire Patton Boggs, Фонд поддержки креативных индустрий "Креативные практики", Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС).

Членами правления также стали: декан экономического факультета МГУ, учредитель Института национальных проектов Александр Аузан, член правления Ассоциации галерей и Союза креативных кластеров Софья Троценко, директор ФГБУ "Роскультцентр" Марина Абрамова, председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России Сергей Шаргунов, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, вице-президент по GR АКАР Алена Кремер, вице-президент УПРАВИС Вероника Пономарева и исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова. Гендиректором федерации избран исполнительный директор комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Игорь Намаконов.

Кричевский подчеркивает, что для создания федерации потребовалось менее трех месяцев, прошедших с момента выдвижения этой инициативы в ноябре 2020 г. По его словам, в ближайших планах федерации - углубленное исследование рынка креативных индустрий, создание кол-центра для оказания оперативной помощи творческим предпринимателям, расширение масштаба национального рейтинга по выявлению креативных лидеров 100 Most Creative Russians на новые регионы РФ, участие в программе российского павильона Expo-2021 в Дубае, запуск единого информационного онлайн-портала для представителей креативных индустрий РФ и других стран.

"Главными задачами федерации являются трансформация креативных индустрий в устойчивый сегмент национальной экономики, обеспечение диалога с государством и оказание системной поддержки всем субъектам рынка, определяющим развитие креативных индустрий на федеральном и региональном уровнях", - сказал Кричевский.

Федерация собрала ведущих игроков

Созданная федерация стала самым крупным в России объединением творческого бизнеса, отметил Намаконов, слова которого приводит пресс-служба комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям.

"На одной площадке удалось не только собрать представителей столь не похожих друг на друга отраслей, но и определить с ними общие точки развития. В основу разработки программы и устава федерации легли результаты более 50 переговоров с ведущими игроками различных креативных сфер, что позволило консолидировать интересы, собрать беспрецедентно широкий и авторитетный состав учредителей. Сегодняшнее заседание придало уверенность, что общими усилиями в ближайшие три года мы сможем повлиять на формирование благоприятной среды для роста креативного предпринимательства в масштабах страны", - сказал Намаконов.

По словам Аузана, в среднем в мире креативные индустрии создают 6,6% ВВП, а в развитых странах - 10-12%, в России же этот показатель едва достигает 2% ВВП.

"Творческий сектор не может похвастаться ни объемом занятых, ни объемом активов. Поэтому разговор с властью нужно выстраивать не на основе давления, а на основе большой идеи, которая весьма выгодна власти и стране: стимулирования развития качественного человеческого капитала и создания интеллектуальной собственности с последующей ее капитализацией. Важно донести, что креативные индустрии нужно рассматривать как выгодную для инвестиций сферу, а не благотворительность. Всю сферу надо превращать в инвестиционную", - цитирует его пресс-служба.

Абрамова отмечает, что в федерацию вошли основные профессиональные союзы России, представляющие важнейшие направления креативной экономики.

"Федерация будет работать с основными профессиональными союзами и заниматься объединением разных игроков рынка, это многообещающе. Также сможет быть проводником в профессиональную аудиторию и популяризатором наработанных подходов и проектов федерального уровня, в том числе проектов Роскультцентра. Важно выработать общие правила игры на благо развития креативной экономики", - сказала Абрамова, ее цитирует пресс-служба комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям.