РАМТ представит первый аудиоспектакль к столетию театра

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российский академический Молодежный театр представит в субботу первый аудиоспектакль "СТО", во время которого зрителю предстоит путешествие по историческому зданию театра. Проект приурочен к 100-летнему юбилею театра, празднование которого проходит в 2021 году, сообщили в пресс-службе РАМТ.

Спектакль подготовили драматург Юлия Поспелова и режиссер Александр Хухлин. Совершить путешествие сквозь пространства особняка на Театральной площади зрители смогут в аудиосопровождении актеров Нелли Уваровой, Нины Дворжецкой, Петра Красилова, Евгения Редько, Татьяны Матюховой и других.

Свои голоса актеры подарили предметам - номерку, зеркалу, люстре - и историческим личностям, чья судьба так или иначе была связана со зданием. Гости театра услышат историю знаменитых балов генерала Полторацкого, артистического кружка Александра Островского, МХАТа-Второго под руководством Михаила Чехова, Центрального детского театра под руководством Наталии Сац. Героями аудиопостановки также являются драматург Виктор Розов, актеры Олег Ефремов, Лев Дуров и Валентина Сперантова, режиссер Анатолий Эфрос.

В фойе театра зрителей встречает артист, который на протяжении спектакля направляет и показывает неочевидные детали в интерьере здания. Зрителю предстоит преодолеть 238 ступеней, посмотреть комнаты для особых гостей, гримерки, пространства над и под сценой.

"Это сейчас модная идея - различные бродилки, спектакли в необычном формате, когда зрители не сидят на одном месте, а перемещаются. Это променады, которые проходят в нетеатральных помещениях и на улице. Следуя этой моде, мы решили сделать своего рода экскурсию по театру", - рассказала журналистам директор театра Софья Апфельбаум.

По ее словам, аудиоспектакль был представлен в качестве одного из проектов Лаборатории новых форм коммуникации со зрителем, которую театр проводил в декабре 2019 года. "Нам показалось очень интересным как раз в преддверии столетнего юбилея сделать "бродилку" по нашему зданию, с его потрясающей историей, которую мало кто знает. Это один из особняков, построенных после пожара 1812 года, с этого времени в здании много что происходило, в том числе практически вся история российского театра прошла через него", - отметила Апфельбаум.