Минкультуры РФ отреставрирует 10 объектов к 800-летию со дня рождения Александра Невского

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ профинансирует реставрацию 10 объектов культурного наследия в Москве, Петербурге и еще четырех регионах в рамках празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"В ходе подготовки к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского Минкультуры России за счет средств федерального бюджета финансирует проектные и реставрационные работы на 10 объектах культурного наследия в Ленинградской, Псковской, Ярославской областях, в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске", - сказали в пресс-службе.

В числе наиболее крупных мероприятий в Минкультуры отметили проектирование и реставрацию объектов ансамбля Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге, а также реставрацию Александро-Невской церкви в Челябинске. В том числе планируется воссоздать живопись в церкви.

Сразу три объекта планируется отреставрировать в Переяславле-Залесском - Спасо-Преображенский собор, Церковь Петра Митрополита XVI века и памятник Александру Невскому. Кроме того, в перечень объектов, которым будет направлено финансирование, вошли главное здание Санкт-Петербургской духовной академии, Церковь Святого Александра Невского в Красном селе Ленинградской области, Церковь Михаила Архангела в деревне Кобылье Городище Псковской области и Церковь Александра Невского в Пскове.

24 июня 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, определяющий порядок подготовки и проведения этого события. Центральным местом проведения всех федеральных мероприятий станет Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге.