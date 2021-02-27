Греческий режиссер снимет фильм о главе МИД Российской империи

АФИНЫ, 27 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Греческий кинорежиссер Яннис Смарагдис переработал сценарий и приступил к подготовке съемок художественного фильма о графе Иоанне Каподистрии, который был в 1816-1822 годах министром иностранных дел Российской империи и в 1827-1831 годах первым правителем независимой Греции, освободившейся от Османской империи. Об этом Смарагдис рассказал в интервью корреспонденту ТАСС.

Смарагдис больше всего известен в России по фильму "Эль Греко" (2007), получившему много греческих и международных наград, и картине "Бог любит черную икру" (название этого фильма в российском прокате - "Пираты Эгейского моря", 2012). "Фильм о Каподистрии мы готовим уже несколько лет, но съемки, планировавшиеся в конце прошлого года, пришлось отложить из-за пандемии коронавируса, - рассказал Смарагдис. - Мы должны были начать их в сентябре прошлого года в Греции, затем - в Швейцарии, а в феврале 2021 года - в России. Мы хотели провести съемку, когда в России снег. Теперь думаю, что съемки пройдут с годичной задержкой. Мы сможем начать в конце этого года в Греции, потом - в Швейцарии, а затем - зимой следующего года в России".

По словам режиссера, в Греции съемки пройдут в столичной области Аттика, на мысе Сунион, островах Гидра и Эгина, в Навплионе и на острове Керкира (Корфу), а в России они будут в Санкт-Петербурге, в Швейцарии - в Женеве и Лозанне. "Мы стремимся, чтобы наш фильм вошел в программу мероприятий в рамках Года истории России - Греции, которые начнутся в 2021 году и продолжатся в 2022 году. С российской стороны ответственным лицом по проведению этого года является Михаил Швыдкой, спецпредставитель по международному культурному сотрудничеству президента РФ Владимира Путина, которого я очень высоко ценю. С греческой стороны - это посол Илиас Клис (спецпредставитель премьер-министра Греции, бывший посол Греции в России - прим. ТАСС)", - сказал Смарагдис.

Режиссер сообщил, что в ближайшие дни он сделает прививку от коронавируса и затем получит визу на поездку в Россию по профессиональным причинам. "У нас уже есть сопродюсер фильма с российской стороны - Федор Попов. Я планирую встретиться с ним и с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, чтобы запустить весь процесс производства картины. Посмотрю палаты дворцов, где мы будем проводить съемки. Два раза я уже бронировал билеты, но так и не смог полететь в Россию. Думаю, что теперь поеду в марте-апреле", - сказал Смарагдис.

По его словам, ожидается, что в совместном производстве фильма примут участие министерства культуры России, Греции и Швейцарии. "В совместных производствах всегда каким-то способом участвует министерство культуры, предоставляя небольшую сумму, а остальные деньги поступят от сопродюсера. Деньги в Греции мы уже нашли, и в Швейцарии тоже", - сообщил режиссер.

Освободившаяся страна

По словам Смарагдиса, его фильм расскажет о Каподистрии как о выдающемся российском дипломате и главе независимой Греции, а также о большом вкладе России в освобождение Эллады в ходе ее национально-освободительной революции 1821-1829 годов. "Это громадный вклад, который [властями Греции и вообще на Западе] замалчивается и скрывается. Фильм также расскажет о том, что тоже никогда не говорилось, - о чести, оказанной Каподистрии царем Александром I, который сделал его, грека, министром иностранных дел России. Такую честь ни одна страна не оказывала греческому политику в течение всех 25 веков существования греческой нации. Это огромная честь. И наш фильм как бы ответный подарок за нее, он даст знать народу о том, как на самом деле Россия почтила в лице Каподистрии Грецию, эллинизм", - пояснил Смарагдис.

По словам режиссера, "русский царь полюбил Каподистрию и дал ему карт-бланш на ведение европейских дел Российской империи, что было очень необычно". "И хотя Александр I знал, что готовится революция в Греции, жесткий политик [министр иностранных дел Австрии в 1809-1848 годах] Клеменс фон Меттерних, бывший противником Каподистрии, давил на царя, чтобы он каким-то способом подавил греческую революцию. Но царь сделал все наоборот. Одно дело, что пишут по истории, а другое - что на самом деле было. Греция не освободилась бы, если бы ее сначала тайно, а потом и явно не поддержала Россия. Это совершенно ясно", - сказал Смарагдис.

Он подчеркнул, что, как только правителем Греции стал Каподистрия, Россия заставила австрийцев и англичан пойти на то, чтобы территория Греции увеличилась. "Греция стала в два раза больше при Каподистрии, и это был план русских. Освободившаяся страна охватывала тогда лишь полуостров Пелопоннес и немного [область] Аттику с Афинами, а при Каподистрии с планом русских - а это тоже скрывается - она распространилась до нынешних городов Волос и Арта, став в два раза обширнее. Россия заставила другие крупные державы принять эти планы, которые не хотели, чтобы Греция увеличила свою территорию", - объяснил Смарагдис.

"Не стоит забывать, что одна из причин, по которой был убит [в 1831 году] Каподистрия, заключается в том, что на Западе полагали, что с помощью Каподистрии русские получат выход в Средиземноморье, - продолжил кинорежиссер. - Они думали, что Каподистрия был российским министром и станет своеобразным троянским конем для распространения российского влияния. Это была одна из причин, их было много".

Закрытые архивы

По мнению Смарагдиса, за убийством Каподистрии тогда стояли англичане, а также Меттерних, то есть Австрия и Германия. "Английские архивы, касающиеся смерти Каподистрии, до сих пор закрыты. Потому что они не хотят, чтобы стало известно, что они заплатили грекам, чтобы они его убили. Великобритания почти два века оказывала влияние на этот регион. Тогда они хотели, чтобы товары из Азии в Европу поступали беспрепятственно через Грецию под контролем англичан, и сейчас они хотят иметь Грецию в своих руках, потому что тут есть нефть, ископаемые богатства", - сказал режиссер. "Но я не делаю политический фильм. Я делаю фильм примирительный, хочу привести в движение положительные силы россиян и греков, которые нас объединяли и никогда не разделяли", - добавил он.

Смарагдис рассказал, что во время действующего в Греции из-за коронавируса карантина пять раз переписал сценарий фильма, чтобы он стал еще более совершенным. "Сценарий, конечно, переведен и на русский язык. В картине будут говорить на русском, греческом и французском языках. И один из героев картины - национальный русский поэт [Александр] Пушкин. Каподистрия и Пушкин - великие представители греческого и русского народов. Они встречались и ценили друг друга", - сказал режиссер, выразив надежду, что его картина еще больше сблизит Россию и Грецию.