В Сочи прошла премьера спектакля-концерта "Гамлет" с Башметом и Мироновым

СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/. Премьера музыкально-литературного действа "Гамлет" по пьесе Уильяма Шекспира с музыкой Дмитрия Шостаковича состоялась в субботу в Зимнем театре Сочи. Спектакль-концерт стал пятой совместной работой дирижера Юрия Башмета, актера Евгения Миронова и режиссера Марины Брусникиной.

"Мы сбились со счета. Четвертая? Нет, пятая. Нам просто так хорошо вместе. Мы встречаемся на конкретном мероприятии, концерте, и у нас рождается новая идея. Не поверите, вчера она у нас опять родилась", - сообщил журналистам Миронов, не став раскрывать планы.

"Гамлет" с упором на эмоции

По словам Миронова, он никогда не мечтал сыграть Гамлета и считал, что нет персонажа "более неподходящего" ему. Постановка Брусникиной стала для него третьей встречей с шекспировской историей, причем на этот раз Миронов примерил на себя не только заглавную роль, но также прочитал партии Призрака отца Гамлета, Полония, Офелии, Короля, Королевы, Лаэрта и Озрика.

Создатели постановки опустили часть пьесы. Некоторые фрагменты проецировали на экран в сопровождении музыки Шостаковича, написанной им к спектаклю "Гамлет" в постановке Николая Акимова и фильму Григория Козинцева, в исполнении Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением Башмета.

"При музыке Шостаковича, которая задает определенные решения, стало понятно, что важно показать скорость механизма, разрушающего жизнь свою и окружающих. Все происходит так моментально, безнадежно, и это чувствуется именно в такой форме: без сцен, нет визуального, пространственно-временного решения, только очень сконцентрированная идея", - пояснила Брусникина.

Для Башмета обращение к "Гамлету" стало дебютом. "В музыке великого Шостаковича слышна могучая поступь его гения", - подчеркнул маэстро, отметив, что оркестру достался редко исполняемый материал.

Премьера прошла в рамках XIV Зимнего международного фестиваля искусств под артистическим руководством Башмета. Сочинская публика одобрила постановку: аплодисменты не смолкали более пяти минут. Московская премьера запланирована на сентябрь, это будет благотворительный показ в пользу фонда "Жизнь в движении".

Зимний международный фестиваль искусств под артистическим руководством Юрия Башмета проходит в Сочи с 18 по 28 февраля. ТАСС выступает официальным информационным агентством мероприятия.