В Иркутске завершился международный фестиваль музыки "Звезды на Байкале"

ИРКУТСК, 28 февраля. /ТАСС/. Международный фестиваль классической музыки "Звезды на Байкале", который с 2004 года проводит пианист Денис Мацуев на своей малой родине - в Иркутске, завершился в воскресенье гала-концертом.

Фестиваль, который продлился десять дней, стал первым в Иркутской области крупным событием в области культуры после отмены запрета на проведение концертов и спектаклей. Из-за эпидемиологических ограничений концерты проходили при заполнении залов не более чем на 50%.

В фестивале приняли участие около 350 музыкантов из России, Армении, Австрии, Германии и других стран. Для зрителей выступили Российский национальный молодежный симфонический оркестр, коллектив "Виртуозы Москвы" под руководством Владимира Спивакова, губернаторский симфонический оркестр Иркутской области, солисты Денис Мацуев (фортепиано), Юлиан Рахлин (скрипка), один из лучших басов мира Ильдар Абдразаков, оперная певица Аида Гарифуллина и другие исполнители.

Из-за травмы ноги не смог приехать художественный руководитель и главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев. В связи с этим концерты оркестра Мариинского театра в рамках фестиваля не состоялись, однако, как сообщил в своем Instagram Денис Мацуев, выступления не отменены, а перенесены и пройдут как отдельные гастроли.

Фестиваль "Звезды на Байкале" до пандемии всегда проходил в сентябре, но в 2020 году провести его не удалось, он был перенесен. Фестиваль состоит из концертов, мастер-классов и творческих встреч. Ранее в нем принимали участие Юрий Темирканов, Владимир Спиваков, Валерий Гергиев, Юрий Башмет и другие известные музыканты. Концерты фестиваля "Звезды на Байкале" всегда проходят с аншлагом. В 2021 году билеты на них раскупили всего за несколько часов после того, как они поступили в продажу.