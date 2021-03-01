Мультфильм "Том и Джерри" возглавил российский кинопрокат в выходные

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Американский мультфильм "Том и Джерри" стал лидером отечественного кинопроката, собрав 268,3 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 25 по 28 февраля.

Мультфильм режиссера Тима Стори вышел в российский прокат 25 февраля.

Второе место по кассовым сборам занял отечественный фильм "Конек-Горбунок" режиссера Олега Погодина, собравший 230,7 млн рублей за минувшие выходные. Картина, снятая по мотивам одноименной сказки Петра Ершова о приключениях крестьянского сына Ивана и его помощника Конька-Горбунка, вышла в российский прокат 18 февраля. Роль Ивана исполнил Антон Шагин, Коньком-Горбунком стал Павел Деревянко, в образе царя предстал Михаил Ефремов, в роли его невесты - Паулина Андреева.

На третьей строчке рейтинга оказалась российская комедия "Батя" режиссера Дмитрия Ефимовича, которая вышла в прокат 23 февраля, а за минувшие выходные собрала 135,8 млн рублей. Роли в кинокартине исполнили Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Севастьян Бугаев и Диана Енакаева.