Картина "Минари" получила "Золотой глобус" как лучший фильм на иностранном языке

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Картина "Минари" (Minari, 2020) американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна получила "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом объявлено на церемонии вручения премии, проходящей в воскресенье в формате видеоконференции, трансляцию ведет телеканал NBC.

Лента на английском и корейском языках рассказывает о переезде семьи из Азии в американскую глубинку.

Среди фильмов на иностранном языке на премию были выдвинуты картина "Еще по одной" (Druk, 2020) датского режиссера Томаса Винтенберга и франко-гватемальский фильм "Ла Йорона" (La Ilorona, 2019) режиссера Хайро Бустаманте. На победу в этой категории также претендовали итальянский фильм "Вся жизнь впереди" (La vita davanti a se, 2020) режиссера Эдоардо Понти, а также триллер "Ты и я" (Deux, 2019) режиссера Филиппо Менегетти.

78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2020 год из-за пандемии нового коронавируса проходит в формате видеоконференции. Ее ведут одновременно из банкетного зала в нью-йоркском Рокфеллер-центре и из отеля "Беверли-Хилтон" в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния).

Премия "Золотой глобус" была учреждена иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944 года. До 1958 года церемонию вели члены Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, впоследствии на роль ведущих стали приглашать известных исполнителей и профессиональных телеведущих. Лауреатов премии определяют члены ассоциации.