"Земля кочевников", "Борат" и корейская драма: подробнее о победителях "Золотого глобуса"

Вручение "Золотых глобусов" в этом году прошло без особых эксцессов. Церемония проходила онлайн, поэтому голливудские звезды не очень заморачивались по поводу дорогих нарядов, а победитель в категории "Лучший актер в комедийном ТВ-шоу" Джейсон Судейкис и вовсе произносил свою речь в худи. Единственное, что вызвало недовольство Голливуда, — отсутствие чернокожих членов в Голливудской ассоциации иностранной прессы. Про эту проблему начали говорить еще до самой церемонии: ассоциация никогда не отличалась высокими моральными стандартами и требования к ней всегда были довольно низкими, но обвинения в том, что она "слишком белая", наконец-то дошли и до нее. Номинации чернокожих актеров все-таки были, но немного. В итоге награды получили Дэниел Калуя за "Иуду и черного мессию", премьера которого прошла совсем недавно на "Сандэнсе", Джон Бойега — за роль в антологии Стива Маккуина "Голос перемен", Андра Дэй — за фильм "США против Билли Холидей" и покойный Чедвик Боузман — за роль в его последней картине "Ма Рейни: мать блюза".
Главными победителями "Глобусов" стали "Земля кочевников" Хлои Джао и комедия "Борат-2". Последний вышел в начале пандемии, о чем свидетельствует кокетливая маска Бората, надетая совсем не туда, куда надо. Картина взяла новое феминистическое направление, прошлась по администрации Трампа и подняла скандал вокруг бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани. Также исполнитель главной роли в фильме Саша Барон-Коэн стал победителем в номинации "Лучший актер в полнометражной картине (мюзикл или комедия)". Самым главным лузером церемонии стал фильм Дэвида Финчера "Манк", получивший шесть номинаций, но в итоге не выигравший ни одной, а победителями в категории "Лучший фильм на иностранном языке" снова стали корейцы. Если в прошлом году статуэтку увез домой Пон Джун Хо с "Паразитами", то в этом — американский режиссер корейского происхождения Ли Айзек Чун. О его обаятельной драме, рассказывающей про жизнь корейской семьи в Америке, мы писали с прошлого "Сандэнса".
Победа "Земли кочевников" была довольно предсказуемой — фильм произвел фурор на фестивалях в Венеции и в Торонто: взял "Золотого льва" на первом и приз зрительских симпатий на последнем. Также Чжао победила в номинации "Лучший режиссер", что сделало ее первой женщиной-режиссером, получившей эту награду аж с 1984 года, когда Барбра Стрейзанд победила с фильмом "Йентл". Конечно, есть среди критиков те, кто не оценил драму Чжао с Фрэнсис Макдорманд в главной роли, но у большинства победное шествие Чжао вызывает только позитивные эмоции, и ее победа на "Золотом глобусе", как и на ведущих европейском и северо-американском фестивалях, — уверенная заявка на "Оскар".
О "Земле кочевников"
Небольшой городок где-то посреди равнин Невады, где живет Ферн (Фрэнсис Макдорманд) со своим мужем, закрывается вместе с градообразующим предприятием — у города забирают даже почтовый индекс, и он просто перестает существовать. Вскоре после этого муж героини тоже умирает, оставляя Ферн абсолютно одну в заброшенном городе. Тогда она запаковывает всю свою жизнь в гараже, а особенно дорогие вещи берет к себе в фургон и отправляется в путешествие по американскому Среднему Западу. По пути она ищет подработку и встречает других кочевников, которые учат ее новому образу жизни, а некоторые даже становятся друзьями. Но Ферн, искренняя и дружелюбная со всеми, принадлежит только самой себе и нигде не задерживается надолго. Такова кочевая жизнь: люди приходят и уходят, и ты просто надеешься, что встретишь знакомое лицо на своем пути.
В картине нет какого-то особого сюжета. Она, как и все фильмы-путешествия, говорит о, казалось бы, противоположных друг другу вещах: бегстве от себя и поиске себя одновременно. Чжао рефлексирует на тему американской жизни и тех, кто остался вне внимания капиталистической машины, которая поставила существование каждого отдельного человека на поток. "Земля кочевников" получилась ну очень американской — это чувствуется в каждой детали интерьера, читается в лицах и ненавязчиво заполняет все пространство кадра. Средний Запад, самое сердце США, не затронутое каким-либо влиянием извне, идеально подходит для этих целей. Чжао тонко смешивает стили: она реалистично документирует течение жизни, особую прослойку современных кочевников с их обычаями, убеждениями, воспоминаниями и утратами, но при этом видит в этом во всем щемящую душу поэтичность.
Оператор Джошуа Джеймс Ричардз любуется блеклой красотой пустыни, украшенной закатными красками, широкими равнинами, которые ограничены только разве что горизонтом, и рифмует их с серостью и бездушием корпоративной Америки. Чжао сама застряла между мирами, про которые рассказывает: она вышла из независимого кинематографа и при этом в следующем году представит миру новый фильм Marvel "Вечные" — идеальный пример культуры капитализма. Видеоряд сопровождается совершенно неповторимой музыкой итальянского композитора Людовико Эйнауди, под которую так и тянет пустить слезу.
Практически весь груз фильма лежит на главной героине, и Макдорманд, наверно, сыграла лучшую роль за свою карьеру. В актрисе всегда чувствовалась ярость, жесткая, клокочущая внутри энергия, которая так и норовила вырваться наружу. И иногда она действительно вырывалась. Макдорманд — одна из тех актрис, в чьи уста так и хочется вложить обличающую правду о нашем грешном мире, но в "Земле кочевников" она действует от обратного. Она полностью обнажается перед нами, становится уязвимой, но при этом закрытой, сосредоточенной на себе. В Ферн чувствуется глубокая эмпатия ко всем окружающим и глубокая вовлеченность в происходящее: будь это встреча с ее хорошей подругой или краткий разговор с молодым человеком, стреляющим у нее сигарету. Но как только окружающий мир хочет отплатить тем же, она закрывается и убегает.
Чжао критикует глубоко заложенную в американской культуре идею дома как клочка недвижимости, который нужно приобрести, а затем поменять на дом побольше, и еще, и еще, пока позволяют кредиты в банке. Наша привязанность к вещам и привычкам мешает увидеть настоящую жизнь, выйти за рамки привычного и не ждать следующей покупки, пенсии, чьих-то похорон, а хвататься за каждый момент и проживать его по-настоящему. Вместе с Ферн мы приходим к тривиальному, но при этом труднодостижимому осознанию того, что наш дом и все наши близкие всегда существуют внутри нас и никакие вещи их не заменят. Фильм учит умению отпускать и не хвататься за прошлое, тем более когда оно не просто уходит, но буквально сметается с лица Земли.
Главное свойство "Земли кочевников", как и всех великих художественных произведений, состоит в его универсальности. Вслед за "Паразитами" Пон Джун Хо, взявшего практически все главные награды прошлого года, в том числе и на "Золотом глобусе", фильм Чжао не вызовет ожесточенных споров, потому что так или иначе он понравится всем. Китаянке по происхождению, Чжао удалось снять глубоко личную для отдельной страны историю, понятную и задевающую зрителей по всему миру. "Земля кочевников" — лиричная и одновременно жесткая поэма о современной Америке, в которой при этом каждый из нас может узнать что-то новое о самом себе.