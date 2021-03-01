"Земля кочевников", "Борат" и корейская драма: подробнее о победителях "Золотого глобуса"

На эту тему Объявлены лауреаты премии "Золотой глобус"

Вручение "Золотых глобусов" в этом году прошло без особых эксцессов. Церемония проходила онлайн, поэтому голливудские звезды не очень заморачивались по поводу дорогих нарядов, а победитель в категории "Лучший актер в комедийном ТВ-шоу" Джейсон Судейкис и вовсе произносил свою речь в худи. Единственное, что вызвало недовольство Голливуда, — отсутствие чернокожих членов в Голливудской ассоциации иностранной прессы. Про эту проблему начали говорить еще до самой церемонии: ассоциация никогда не отличалась высокими моральными стандартами и требования к ней всегда были довольно низкими, но обвинения в том, что она "слишком белая", наконец-то дошли и до нее. Номинации чернокожих актеров все-таки были, но немного. В итоге награды получили Дэниел Калуя за "Иуду и черного мессию", премьера которого прошла совсем недавно на "Сандэнсе", Джон Бойега — за роль в антологии Стива Маккуина "Голос перемен", Андра Дэй — за фильм "США против Билли Холидей" и покойный Чедвик Боузман — за роль в его последней картине "Ма Рейни: мать блюза". Главными победителями "Глобусов" стали "Земля кочевников" Хлои Джао и комедия "Борат-2". Последний вышел в начале пандемии, о чем свидетельствует кокетливая маска Бората, надетая совсем не туда, куда надо. Картина взяла новое феминистическое направление, прошлась по администрации Трампа и подняла скандал вокруг бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани. Также исполнитель главной роли в фильме Саша Барон-Коэн стал победителем в номинации "Лучший актер в полнометражной картине (мюзикл или комедия)". Самым главным лузером церемонии стал фильм Дэвида Финчера "Манк", получивший шесть номинаций, но в итоге не выигравший ни одной, а победителями в категории "Лучший фильм на иностранном языке" снова стали корейцы. Если в прошлом году статуэтку увез домой Пон Джун Хо с "Паразитами", то в этом — американский режиссер корейского происхождения Ли Айзек Чун. О его обаятельной драме, рассказывающей про жизнь корейской семьи в Америке, мы писали с прошлого "Сандэнса".

Описание Кадр из фильма "Минари" © Courtesy of Sundance Institute

Победа "Земли кочевников" была довольно предсказуемой — фильм произвел фурор на фестивалях в Венеции и в Торонто: взял "Золотого льва" на первом и приз зрительских симпатий на последнем. Также Чжао победила в номинации "Лучший режиссер", что сделало ее первой женщиной-режиссером, получившей эту награду аж с 1984 года, когда Барбра Стрейзанд победила с фильмом "Йентл". Конечно, есть среди критиков те, кто не оценил драму Чжао с Фрэнсис Макдорманд в главной роли, но у большинства победное шествие Чжао вызывает только позитивные эмоции, и ее победа на "Золотом глобусе", как и на ведущих европейском и северо-американском фестивалях, — уверенная заявка на "Оскар". О "Земле кочевников"

Небольшой городок где-то посреди равнин Невады, где живет Ферн (Фрэнсис Макдорманд) со своим мужем, закрывается вместе с градообразующим предприятием — у города забирают даже почтовый индекс, и он просто перестает существовать. Вскоре после этого муж героини тоже умирает, оставляя Ферн абсолютно одну в заброшенном городе. Тогда она запаковывает всю свою жизнь в гараже, а особенно дорогие вещи берет к себе в фургон и отправляется в путешествие по американскому Среднему Западу. По пути она ищет подработку и встречает других кочевников, которые учат ее новому образу жизни, а некоторые даже становятся друзьями. Но Ферн, искренняя и дружелюбная со всеми, принадлежит только самой себе и нигде не задерживается надолго. Такова кочевая жизнь: люди приходят и уходят, и ты просто надеешься, что встретишь знакомое лицо на своем пути. В картине нет какого-то особого сюжета. Она, как и все фильмы-путешествия, говорит о, казалось бы, противоположных друг другу вещах: бегстве от себя и поиске себя одновременно. Чжао рефлексирует на тему американской жизни и тех, кто остался вне внимания капиталистической машины, которая поставила существование каждого отдельного человека на поток. "Земля кочевников" получилась ну очень американской — это чувствуется в каждой детали интерьера, читается в лицах и ненавязчиво заполняет все пространство кадра. Средний Запад, самое сердце США, не затронутое каким-либо влиянием извне, идеально подходит для этих целей. Чжао тонко смешивает стили: она реалистично документирует течение жизни, особую прослойку современных кочевников с их обычаями, убеждениями, воспоминаниями и утратами, но при этом видит в этом во всем щемящую душу поэтичность.

Описание Кадр из фильма "Земля кочевников" © Toronto International Film Festival Inc. 2020

Оператор Джошуа Джеймс Ричардз любуется блеклой красотой пустыни, украшенной закатными красками, широкими равнинами, которые ограничены только разве что горизонтом, и рифмует их с серостью и бездушием корпоративной Америки. Чжао сама застряла между мирами, про которые рассказывает: она вышла из независимого кинематографа и при этом в следующем году представит миру новый фильм Marvel "Вечные" — идеальный пример культуры капитализма. Видеоряд сопровождается совершенно неповторимой музыкой итальянского композитора Людовико Эйнауди, под которую так и тянет пустить слезу.

"Земля кочевников" не пробивает на эмоции, не давит и не манипулирует, а, скорее, вызывает чувство практически убаюкивающей меланхолии, когда понимаешь, что все сложности, с которыми сталкивается Ферн, — не ужасы жизни, а ее неотъемлемая часть