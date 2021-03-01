Произведения Рубанова, Юзефовича, Шойгу претендуют на премию "Большая книга"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Более 300 произведений претендуют на соискание Национальной литературной премии "Большая книга", сообщили в пресс-службе премии.

"Завершен прием работ на соискание Национальной литературной премии "Большая книга". В 16-м сезоне выдвинуто 336 произведений", - сказали в пресс-службе.

Среди соискателей Марина Степнова, Наринэ Абгарян, Майя Кучерская, Павел Басинский, Сергей Шойгу, Алан Черчесов, Михаил Зыгарь, Алексей Слаповский, Андрей Рубанов, Леонид Юзефович, Шамиль Идиатуллин и многие другие. В списке представлены писатели из России, Чехии, Германии, США, Грузии, Болгарии, Франции и других стран.

Работы, прошедшие предварительный отбор совета экспертов, включат в "Длинный список", который будет объявлен в апреле. На его основании эксперты сформируют "Список финалистов", а имена лауреатов назовут в декабре 2021 года.

"Большая книга" учреждена в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности". Среди соучредителей - ТАСС, Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Министерство культуры Российской Федерации.