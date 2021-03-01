Киноклуб "8 Марта" появится в Москве

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Сеть "Москино" к 100-летию празднования Международного женского дня в России откроет новый киноклуб "8 Марта", посвященный выдающимся женским именам в кинематографе. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе киносети.

"Москино" представляет новый проект - киноклуб "8 Марта", посвященный выдающимся женским именам в кино. Первая встреча пройдет в Международный женский день: зрители увидят картину Веры Сторожевой "Небо. Самолет. Девушка" с Ренатой Литвиновой в главной роли", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что зрители киноклуба познакомятся с выдающимися картинами, снятыми женщинами, узнают о великих женских именах в кино, а также увидят, как женская проблематика отражалась в кинематографе. Также зрители смогут принять участие в обсуждении картин с приглашенными гостями - режиссерами, актерами, киноведами и экспертами в самых разных областях.

"Разговоры о женском тренде в российском и мировом кинематографе становятся все более актуальными и громкими. Меняется отношение к "женскому вопросу" в профессиональной среде, появляются новые тенденции в СМИ и маркетинге, по-новому формируется содержание телепередач, журналов и онлайн-медиа. "Москино" интересна эта повестка, и мы хотим познакомить зрителей с выдающимися женскими именами в кино", - добавила генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая.

В киноклубе 25 марта режиссер Ангелина Никонова представит и обсудит со зрителями свою дебютную картину "Портрет в сумерках". Также запланирован показ нового документального фильма "Будь собой: Неизвестная история Алис Ги-Блаше" о судьбе великой женщины-кинематографистки начала XX века, работами которой вдохновлялись Сергей Эйзенштейн и Альфред Хичкок.

Куратор киноклуба "8 Марта" - киновед, начальник кинотеатра "Москино Салют" Ольга Тумасова.