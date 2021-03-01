Новое граффити Бэнкси появилось на стене тюрьмы в Англии

На высокой кирпичной стене, окружающей тюремный двор, изображен совершающий побег мужчина в полосатой арестантской робе. Он спускается на землю по веревке, сплетенной из простыней, последняя из которых заправлена в печатную машинку и покрыта плотными рядами строчек. Работа выполнена в характерном для Бэнкси стиле, однако сам художник пока не подтверждал свое авторство. По свидетельствам очевидцев, рисунок был нанесен на стену в ночь на понедельник.

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Новое граффити, предположительно созданное британским уличным художником Бэнкси, появилось на здании Редингской тюрьмы (графство Беркшир), которой посвятил знаменитую поэму британский поэт и драматург Оскар Уайльд (1854-1900). Об этом сообщила в понедельник вещательная корпорация Би-би-си .

Сюжет граффити может быть отсылкой к биографии Уальда, который был самым знаменитым из заключенных тюрьмы Ее Королевского Величества в Рединге. Поэт провел там полтора года, будучи осужден за любовную связь с другим мужчиной. Написанная после освобождения "Баллада Редингской тюрьмы" стала одним из самых известных произведений Уайльда.

Здание середины XIX века, являющееся памятником архитектуры викторианской эпохи, пустует с 2013 года. Британское правительство не может найти для него покупателей и пока не соглашается на предложения местных властей превратить его в культурный центр. Местные активисты предполагают, что Бэнкси выступил в поддержку данной инициативы, украсив внешнюю стену мрачного здания своей работой.

О Бэнкси

Загадочному художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность - никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. Существуют лишь немногочисленные фотографии и видео, на которых бристольский мастер граффити неизменно предстает с закрытым лицом.

Граффити Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства, лицемерия властей или самые злободневные темы вроде пандемии COVID-19, принесли ему всемирную славу и пользуются большой популярностью. В 2018 году в Центральном доме художника (ЦДХ) в Москве прошла первая в России выставка работ Бэнкси. За три месяца работы - со 2 июня по 2 сентября - ее посетило более 300 тыс. человек. В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм "Выход через сувенирную лавку" (Exit Through the Gift Shop), который впоследствии был номинирован на премию "Оскар".