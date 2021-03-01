МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Мультимедиа Арт музей станет "Музеем года" на ярмарке современного искусства Cosmoscow, которая пройдет в Москве осенью этого года. "Художником года" названа Ирина Корина, сообщает пресс-служба ярмарки в понедельник.

"Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow объявляет победителей программ 2021 года, проекты которых будут представлены на 9-й Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow. Ирина Корина названа "Художником года", арт-резиденция "Выкса" выбрана "Институцией года", а Мультимедиа Арт музей, Москва, стал "Музеем года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 9-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет в Гостином дворе с 10 по 12 сентября 2021 года. Превью ярмарки для коллекционеров и арт-профессионалов состоится 9 сентября.

Ярмарка вновь пройдет в гибридном формате - параллельно с мероприятием в Гостином дворе на официальном сайте ярмарки будет работать платформа Cosmoscow Online. Также во второй раз состоится ярмарка-сателлит blazar. Ее проведение намечено на 8-12 сентября в Музее Москвы.