Первая часть Берлинского кинофестиваля открылась в онлайн-формате

БЕРЛИН, 1 марта. /ТАСС/. Международный Берлинский кинофестиваль ("Берлинале") открылся в понедельник в онлайн-режиме, который стал для многих, включая деятелей искусства, уже привычным в условиях пандемии коронавируса. Обычно торжественная церемония всегда проходила в зале "Дворец Берлинале", но в этом году в районе площади Потсдамер-плац, где он расположен, нет звезд и красной ковровой дорожки, нет скопления журналистов и фотографов, нет длинных очередей у билетных касс. Кинотеатры в Германии из-за карантина закрыты с начала ноября.

В сложившихся условиях организаторы решили провести "Берлинале" в два этапа: с 1 по 5 марта в онлайн-формате проходят мероприятия для представителей отрасли, а обычные сеансы запланированы на июнь. Аккредитованные на фестиваль журналисты, кинокритики и эксперты получили возможность смотреть представленные в конкурсной программе фильмы на специальной онлайн-площадке. В видеорежиме проходят и различные дискуссии, семинары, посвященные развитию киноиндустрии.

Доступ к просмотру первых фильмов в соответствии с программой "Берлинале-2021" для специалистов и репортеров открылся в понедельник в 07:00 (09:00 мск). При этом некоторые из представленных работ, однако, недоступны в ряде стран, а некоторые нельзя будет посмотреть и на медиаплатформе.

Жюри объявит обладателей золотых и серебряных медведей 5 марта на видеопрезентации, которая будет транслироваться в Facebook и на YouTube. Сами же награды, как планируется, будут вручены на торжественной церемонии в июне. Конкурсную программу "Берлинале" составили 15 фильмов из разных стран.

Первый Берлинский фестиваль открылся 6 июня 1951 года фильмом Альфреда Хичкока "Ребекка" (Rebecca, 1940). Он проводился по инициативе офицера армии США Оскара Мартея, который в союзнических войсках занимался вопросами кинематографа. Директором смотра стал кинокритик Альфред Бауэр. Тогда награды фестиваля назывались "Берлинские медведи", их удостаивались исключительно голливудские фильмы. По итогам первого конкурса одного "Берлинского медведя" получил диснеевский мультфильм "Золушка".

Сейчас Берлинале по престижу все чаще ставят в один ряд с Каннским и Венецианским фестивалями. Если раньше немецкий форум проигрывал по составу звездных гостей, то в последнее десятилетие в этом плане он вышел на новый уровень. В разных программах представлены сотни фильмов, аккредитации запрашивают тысячи журналистов со всего мира. В прошлом году на киносеансы "Берлинале" были проданы примерно 330 тыс. билетов.