Фотовыставка к трехлетию проекта "Московское долголетие" открылась на бульварах столицы

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Уличная фотовыставка, посвященная участникам "Московского долголетия" и их достижениям, открылась на Гоголевском, Тверском и Чистопрудном бульварах. Проекту 1 марта исполнилось три года, об этом в понедельник сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

"1 марта в честь трехлетия проекта "Московское долголетие" на Чистопрудном бульваре состоялось торжественное открытие уличной фотовыставки под названием "Лица "Московского долголетия": разрушая мифы о возрасте", - говорится в сообщении.

Выставка также открылась на Гоголевском и Тверском бульварах и будет работать до конца марта. В экспозиции представлены фотографии участников "Московского долголетия", которые в разные годы становились "лицами" проекта. Среди них москвичи старшего возраста, увлекающиеся спортом, танцами, рисованием, финалисты и победители конкурсов "Супербабушка" и "Супердедушка" проекта "Московское долголетие", победители и лауреаты театрального фестиваля проекта "Серебряная астра".

"Выставка наглядно развенчивает стереотипы о старшем поколении. Мы видим, что в любом возрасте можно найти друзей, новые увлечения и хобби, выйти на сцену театра и найти вторую половину. Уверен, что истории, представленные на фотовыставке, станут примером для других горожан", - добавил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов, чьи слова приводятся в сообщении.

Участниками "Московского долголетия" за три года стали 380 тыс. человек, а также за это время было проведено почти 18 млн занятий. На данный момент проект работает в онлайн-формате. По мере улучшения эпидемиологической обстановки в Москве очные занятия в проекте будут поэтапно возобновляться.

Присоединиться к "Московскому долголетию" могут женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет, а также получатели досрочной страховой пенсии по старости и пенсии по выслуге лет. Оставить заявку на участие в проекте можно на портале mos.ru или обратившись в территориальные центры социального обслуживания. Заполнить анкету можно в столичных центрах государственных услуг "Мои документы".