Богомолов представил правила театра на Малой Бронной

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского театра на Малой Бронной Константин Богомолов в понедельник на своей странице в Instagram поделился новыми правилами работы театра, заимствованными у худрука Нового Рижского театра Алвиса Херманиса.

"Блистательный текст Алвиса Херманиса. Правила его театра. С разрешения Алвиса беру их в наш театр. На Бронной. И рекомендую всем. Так победим" , - написал Богомолов.

В новых правилах театра режиссер уделяет внимание свободе слова, разнообразию политических взглядов и свободе романтических отношений между актерами и зрителями.

"В нашем театре свобода слова разрешена без каких-либо ограничений <...> разрешено флиртовать и начинать романы как между актерами, так и между зрителями, а также во всех других комбинациях <...> разрешено работать людям с самыми разнообразными политическими взглядами" , - заявлено в публикации Богомолова.

Худрук также отметил несовместимость театра и политкорректности: "Если в театр приходит политкорректность, то театр надо закрывать". Он добавил, что в театре разрешено не стыдиться своих политических взглядов.

Константин Богомолов с июня 2019 года занимает должность художественного руководителя Московского драматического театра на Малой Бронной. Он также сотрудничал с театрами Санкт-Петербурга, Варшавы и Кракова (Польша), Вильнюса (Литва), Лиепаи (Латвия).