Премьера комедии "Пара из будущего" с Ароновой и Буруновым состоялась в Москве

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Премьерный показ комедии с элементами фантастики "Пара из будущего" Алексея Нужного состоялся в понедельник в московском киноцентре "Октябрь". Исполнители главных ролей Сергей Бурунов и Мария Аронова выразили надежду, что зритель почувствует, как "много любви и нежности" было вложено в этот проект, передает корреспондент ТАСС.

"Я человек театральный, в кино я гость <...> Я хороший юнга, очень послушная артистка. Мы попали в руки человека, который написал сценарий и был капитаном корабля, это Леша Нужный, наш режиссер, для меня это абсолютное открытие <…> Я надеюсь, что вы прочувствуете, что мы вкладывали в это кино", - сказала Аронова со сцены.

По словам артистки, на площадке ее окружали профессионалы высокого уровня, в том числе партнер по фильму Сергей Бурунов. Он присоединился к Ароновой и отметил, что в фильм было вложено "очень много любви и нежности".

Действие комедии развивается в 2040 году. Главные герои Евгений и Александра состоят в браке 20 лет, их отношения далеки от идеальных, но развестись они не могут, поскольку в будущем эта услуга стоит дорого. Волею судьбы они попадают в прошлое, в тот самый день, когда юный Женя сделал предложение своей возлюбленной Саше, теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости, но это будет непросто, поскольку молодые люди не хотят отказываться от любви. Роли в фильме также исполнили Денис Парамонов, Дарья Коныжева и другие.

"Атмосфера была очень воодушевляющей, мне было интересно на площадке. В первую очередь, интересно с артистами - с Машей Ароновой, с Сережей Буруновым - я многому у них научился. Кроме того, у нас была крутая съемочная группа. Каждый зритель поймет что-то свое", - рассказал журналистам режиссер Алексей Нужный.

Генеральный продюсер картины Рафаел Минасбекян назвал "Пару из будущего" добрым, светлым и умным кино, которое рассказывает о любви и о семье. "Это счастье дается нам свыше, сохранить и удержать его можно только благодаря серьезным усилиям. Желаю вам побеждать, когда вы боретесь за свою любовь и за свою семью", - сказал он. В широкий прокат картина выйдет 4 марта.