Хор имени Пятницкого отметит 110-летие концертом в Москве

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого во вторник даст праздничный концерт к своему 110-летию на сцене зала имени Чайковского в Москве. Об этом сообщила ТАСС художественный руководитель коллектива Александра Пермякова.

"Я постаралась построить программу таким образом, чтобы в ней были отражены все этапы становления и развития Хора имени Пятницкого: и репертуар крестьянской группы хора, которой руководил Пятницкий, и песни в обработке Владимира Захарова, и его песни, и современный Хор имени Пятницкого, включая художественную самодеятельность - выступление детей, которые занимаются при хоре и изучают его репертуар", - рассказала худрук.

Пермякова рассказала, что прозвучат народные песни, которыми всегда славился репертуар коллектива. "Я хотела бы подчеркнуть фольклорный блок - подлинно народные песни разных областей России. Особая манера пения, сценические решения - это очень интересно", - отметила она.

В преддверии знаменательной даты коллектив работает в обычном режиме. "Мы в нормальной штатной работе. Ни на день Хор имени Пятницкого по-прежнему не останавливается", - отметила она.

110 лет творчества

Первый концерт русского народного хора, организованного собирателем русского фольклора Митрофаном Пятницким (1864 - 1927) из крестьян Воронежской, Рязанской и Смоленской губерний, состоялся на сцене Благородного собрания Москвы 2 марта 1911 года. Выступление высоко оценили Сергей Рахманинов и Федор Шаляпин. С 1918 года хор стал выступать на постоянной основе, его участники переехали в Москву.

В 1931 году, с приходом в коллектив композитора Владимира Захарова (1901 - 1956), в его репертуар добавилась авторская песня, прославляющая коллективизацию, индустриализацию и другие приметы времени. В 1936 году хор стал профессиональным в составе Московской филармонии, в нем были созданы танцевальная и оркестровая группы.

В разные годы коллектив возглавляли филолог-фольклорист Петр Казьмин, композиторы Мариан Коваль и Валентин Левашов. С 1989 года хором руководит Александра Пермякова.