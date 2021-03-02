Анджелина Джоли продала картину кисти Черчилля за рекордные $11,6 млн

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Картина "Башня мечети Кутубия" (Tower of the Koutoubia Mosque), написанная бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем (1874-1965), ушла с молотка за £8,2 млн ($11,6 млн). Об этом говорится в сообщении аукционного дома Christie's, который провел в понедельник в Лондоне торги произведениями современного британского искусства.

Предварительная оценка работы составляла от £1,5 до £2,5 млн (от $2,1 до $3,5 млн), а заплаченная неизвестным коллекционером сумма стала рекордной для работ британского премьера. Картина была выставлена на торги актрисой Анджелиной Джоли. Почему она решила продать полотно, не сообщается.

"Башня мечети Кутубия" - единственная картина, написанная Черчиллем во время Второй мировой войны. Она была создана в январе 1943 года по завершении Касабланкской конференции, первого из саммитов стран антигитлеровской коалиции. Черчилль создал пейзаж, находясь под впечатлением от цветов марокканского заката, которые он наблюдал во время прогулки по Касабланке вместе с президентом США Франклином Рузвельтом (1882-1945). Позже полотно было подарено американскому политику и перешло по наследству его сыну Эллиоту Рузвельту.

Во время торгов в понедельник была реализована еще одна картина Черчилля - "Сцена в Марракеше" (Scene at Marrakech). Она была продана за £1,9 млн ($2,7 млн), что оказалось почти в четыре раза выше ее изначальной оценочной стоимости.

Черчилль увлекся живописью, когда ему было за сорок, и успел за свою жизнь создать около 540 полотен. Около 45 картин были посвящены Марокко. Большая часть работ находится в частных собраниях, принадлежит потомкам бывшего премьера, который, согласно различным опросам в Соединенном Королевстве, признается одним из величайших британцев за всю историю. Полторы сотни полотен выставлены в Чартуэлле, усадьбе в графстве Кент под Лондоном, где Черчилль провел вторую половину своей жизни вплоть до смерти.