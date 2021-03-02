АРХАНГЕЛЬСК, 2 марта. /ТАСС/. Киномарафон Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open открылся в Архангельской области, сообщила во вторник ТАСС директор фестиваля Тамара Статикова. Он продлится до конца мая.

"В Архангельской области стартовал киномарафон фестиваля Arctic open, он продлится до конца весны, конца мая", - сказала Статикова.

Всего будет показано около 20 картин, это короткометражные и документальные ленты, преимущественно фильмы российских авторов. В этом году партнеры киномарафона Arctic open: киностудия "Ленфильм", Гильдия неигрового кино и телевидения России и мурманский международный кинофестиваль "Северный характер". В апреле в рамках киномарафона пройдет месячник якутского кино.

Как пояснила Статикова, программа кинопоказов еще составляется, к киномарафону могут присоединиться киноклубы и кинозалы. "Мы провели зум-конференцию с киноклубами региона, это движение у нас активно развивается, предложения об участии продолжают поступать, - добавила она. - Мы надеемся охватить как можно больше районов, чтобы зрители области смогли познакомиться с фестивальным кино".

Международный кинофестиваль стран Арктики-2020 Arctic open прошел в Архангельской области с 4 по 6 декабря 2020 года. В связи с ограничениями из-за новой коронавирусной инфекции он проходил без конкурсной программы, ряд мероприятий был перенесен в онлайн. В ходе фестиваля зрители увидели 25 картин режиссеров из четырех стран: России, Канады, Швеции и Дании.