Авторы книг на русском языке смогут номинироваться на премию арабского шейха Заида

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Книжная премия шейха Заида, бывшего президента ОАЭ впервые пригласила русскоязычных писателей к соисканию престижной награды. Их произведения можно будет выдвинуть в этом году в двух номинациях, сообщили ТАСС в оргкомитете премии.

Премия - независимая инициатива, действующая под управлением Департамента культуры и туризма Абу-Даби. Названа в честь президента - основателя Объединенных Арабских Эмиратов шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна (1918-2004). Присуждается писателям, исследователям, чьи литературные труды и переводы обогащают современную культурную и общественную жизнь. Общий призовой фонд награды составляет $1,9 млн.

"Мы рады пригласить российских писателей и ученых к участию в новом сезоне премии шейха Заида. Для удобства потенциальных участников сайт премии уже переведен на русский язык. Ваша страна обладает невероятно богатым литературным наследием, и мы надеемся найти современных российских авторов, которые окажут существенное влияние на глобальное понимание арабской культуры", - приводит оргкомитет слова генерального секретаря премии доктора Али бен Тамима.

В 2021 году авторы книг на русском языке могут участвовать в двух номинациях - "Арабская культура" и "Перевод". Кроме того, представитель России может быть выдвинут в номинации "Культурная персона года". "Эта награда присуждается выдающимся людям и организациям, внесшим вклад в развитие арабской культуры, воплощающим в своей работе терпимость, способствующим мирному сосуществованию разных народов", - пояснили в оргкомитете.

Для выдвижения текстов необходимо заполнить заявку на официальном сайте премии. Прием работ в новом сезоне откроется в мае.