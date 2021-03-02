ГМЗ "Петергоф" объявил третий конкурс на реставрацию Верхнего сада

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Государственный музей заповедник (ГМЗ) "Петергоф" объявил конкурс на проведение третьего этапа работ по восстановлению исторического облика Верхнего сада, ведущего от парадных ворот Петергофа к Большому Петергофскому дворцу. Начальная стоимость контракта на реставрацию заложенного Петром I сада составляет 375,6 млн рублей, закончить работы планируется одновременно с первым и вторым этапами обновления сада, к зиме 2023 года, следует из данных портала госзакупок.

"Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Верхний сад" (III этап). Окончание выполнения работ: не позднее 8 декабря 2023 года. Начальная (максимальная) цена договора - 375,6 млн рублей", - говорится в конкурсной документации.

В рамках третьего этапа работ планируется провести ремонт водопроводной системы петергофских фонтанов, а также заняться восстановлением исторической планировки сада. Подрядчику предстоит установить выполненные по историческим чертежам трельяжные беседки и галереи (трельяж - решетчатая конструкция для вьющихся растений), установить парковые скамейки, отремонтировать пешеходные дорожки, восстановить живую изгородь на отдельных участках сада, а также высадить новые ряды цветов. Кроме того, необходимо отреставрировать кирпичные коллекторы и водоводы фонтанов Петергофа.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 марта 2021 года. Итоги аукциона специалисты ГМЗ "Петергоф" подведут 30 марта.

В марте и августе 2020 года ГМЗ "Петергоф" объявлял конкурсы на проведение первого и второго этапов восстановительных работ на территории Верхнего сада. Оба контракта стоимостью 386 млн и 932,9 млн рублей соответственно выиграло ОАО "Специализированное строительное управление - 5". До 8 декабря 2023 года по двум заключенным договорам подрядчик должен провести реставрацию фонтанов "Дубовый" и "Межеумный", канала и плотины Гольца, фонтанной водоподводящей системы, дренажно-ливневой и мелиоративной системы сада, больших и малых галерей, беседки, а также ограды паркового ансамбля.

Верхний сад в Петергофе

Верхний сад - объект культурного наследия федерального значения с 2001 года. Его площадь составляет 14 га, во второй половине XVIII века приобрел облик регулярного парка, один за другим здесь стали появляться фонтаны. В период перестройки Большого дворца сад был расширен по плану Ф. Б. Растрелли.

На территории сада расположены пять прудов с фонтанами ("Нептун", "Дубовый", "Межеумный", Западный квадратный, Восточный квадратный), плотина на канале Гольца, подземная водоподводящая система (коллекторы и трубопроводы), снабжающая водой фонтаны Верхнего сада и Нижнего парка и т. д. Во время войны сад был почти полностью разрушен, утратил зеленый покров, фонтаны и водоводы были разрушены, пилоны главных ворот - взорваны, трельяжные беседки и крытые галереи - уничтожены.

Государственный музей-заповедник "Петергоф" включает более 30 музеев. Фонтанная система Петергофа, одна из крупнейших в мире, насчитывает 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и Нижнем парке бывшей императорской резиденции, основанной Петром Великим в 1710 году.