Любимова сообщила, что свыше 160 детских школ искусств отремонтируют в 2021 году

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Более 160 детских школ искусств (ДШИ) будут отремонтированы в России в 2021 году в рамках национального проекта "Культура". Об этом сообщила во вторник министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

"В прошлом году отремонтировали 151 детскую школу искусств, в этом план - 165 детских школ искусств", - сказала министр.

Она также сообщила, что к 2024 году по нацпроекту будет модернизировано 46 детских и кукольных театров. "Сейчас у нас в стране 168 детских театров - молодежные, ТЮЗы, театры кукол. 46 из них находятся в неудовлетворительном состоянии. До конца нацпроекта все они будут отремонтированы. Тринадцать уже открыты", - уточнила Любимова.

По словам Любимовой, более 30% работников отрасли культуры смогут пройти программы переподготовки творческих и управленческих кадров в рамках национального проекта "Культура".

"В рамках нацпроекта "Культура" предусмотрена программа переподготовки творческих и управленческих кадров в сфере культуры. До 2024 года более 30% работников отрасли смогут получить новые знания в центрах повышения квалификации", - сказала Любимова.

Министр подчеркнула, что мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы наполнить учреждения культуры "не только современным оборудованием, но и современным содержанием".

Нацпроект "Культура" рассчитан на период 2019-2024 годы и состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".