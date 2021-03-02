Театр наций запускает программу "Достоевский 200" к юбилею писателя

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Программа "Достоевский 200", приуроченная к 200-летию со дня рождения писателя, стартует в Театре наций в Москве. В ее рамках пройдут показы спектаклей и киноальманаха, оперная и режиссерская лаборатории и другие события, рассказали организаторы на пресс-конференции в театре во вторник.

"Мы решили "препарировать" Федора Михайловича с помощью разных видов искусств, разных жанров - от драматического спектакля до сторителлинга, кукольных, балетных, оперных спектаклей, киноальманаха. То есть во всем объеме посмотреть на эту фигуру. Тем более у нас есть возможность в Новом пространстве заниматься лабораторной работой, что мы и начинаем", - сказал художественный руководитель театра Евгений Миронов.

Первым событием в рамках программы "Достоевский 200" станет спектакль "Зимние заметки о летних впечатлениях", премьерные показы которого пройдут 3, 4 и 21 марта. В основу спектакля в постановке режиссера Елены Невежиной легли путевые эссе Достоевского о его первом путешествии по Австрии, Англии, Германии, Италии, Франции и Швейцарии в 1862 году.

В начале следующего месяца, 3-4 апреля, в театре представят сторителлинг - актеры Елена Горина и Александр Горелов расскажут о детском взгляде на Достоевского. "Взрослому человеку очень сложно открывать для себя Достоевского заново, а вот дети в этом вопросе - чистое поле. И хочется, чтобы мы вместе со зрителями порассуждали на тему "Достоевский и дети", - сказала Горина, выступающая куратором этого проекта.

Затем, 23-25 апреля, пройдет оперная лаборатория - четыре композитора, среди которых Олег Гудачев, Олег Крохалев, Егор Савельянов и Роман Жауров, напишут четыре камерные оперы по мотивам произведений писателя. "Они уже подошли к первому этапу своей работы, а именно - выбору текста. Есть какие-то перекрестные сюжетные линии, компиляции разных текстов Достоевского, есть фокусировка на каком-то отдельном персонаже, есть кое-что из эпистолярного наследия писателя", - рассказал куратор лаборатории композитор Владимир Раннев.

Кинопрограмма "Достоевский. Видения", куратором которой выступает куратор кинопрограммы российского павильона на 17-й архитектурной биеннале в Венеции Владимир Надеин, намечена на 11-15 мая. Художники и режиссеры могут поучаствовать в конкурсе и создать свои аудиовизуальные работы, отправной точкой для которых будут тексты Достоевского. Победители получат возможность показать пять своих работ на фестивале в последний день программы.

Квиз, киноальманах и эскизы спектаклей

Помимо этого в программе квиз, посвященный произведениям Достоевского и спектаклям по его романам. Премьера интеллектуального шоу запланирована на 3-4 июня. Выпускники Школы документального кино и театра мастерской Марины Разбежкиной выберут героев из произведений писателя и найдут их прототипы в реальном мире, создав затем документальный портрет в короткометражных фильмах до 10 минут. Десять документалок будут показаны в киноальманахе "Герой" в рамках одного вечера 17 и 18 июня.

Осенью, 24 ноября - 2 декабря, пройдут показы режиссерской лаборатории "Новое пространство Достоевского". Молодые театральные режиссеры на конкурсной основе готовят короткие постановки по произведениям Достоевского. Лучшие из спектаклей-эскизов будут доработаны до репертуарных спектаклей Театра наций.

Заместитель художественного руководителя Театра наций Роман Должанский рассказал, что на семь объявленных мест было прислано очень много заявок. "Я, конечно, хотел бы им всем дать слово, но, к сожалению, это невозможно. Поэтому в итоге мы сформировали шорт-лист. Объявлю тех, кого мы по разным соображениям - жанрового разнообразия и так далее, - включили", - сказал Должанский. Среди 7 лучших заявок - спектакли-эскизы "Достоевский FM", "Достоевский. Концерт", работа по роману Кутзее "Осень в Петербурге", интеллектуальный стендап по дневнику Достоевского и другие. Партнером программы "Достоевский 200" выступает фонд "U-ART: Ты и искусство".