Спиваков даст концерт в поддержку восстановления женского монастыря в Крыму

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Народный артист СССР Владимир Спиваков 7 марта исполнит в Москве кантаты Иоганна Себастьяна Баха на благотворительном концерте в поддержку строительства Православного Свято-Георгиевского Катерлезского женского монастыря Феодосийской епархии.

"Я знаю, что люди по 100, 200 рублей дают на строительство этого храма, и давно думал о том, чтобы сделать такой концерт, - рассказал Спиваков ТАСС. - Мы проведем его 7 марта в Новом зале Дома музыки, подаренном год назад москвичам мэром столицы Сергеем Семеновичем Собяниным".

Спиваков будет играть на скрипке работы Антонио Страдивари. Вместе с ним на сцену выйдут солистка театра "Новая опера", сопрано Анастасия Белукова, Зоя Аболиц (клавесин) и солисты Национального филармонического оркестра России - скрипач Тимур Пирвердиев и виолончелист Петр Гладыш. В таком составе исполнителей программа "Час Баха", состоящая из духовных кантат немецкого композитора, уже не раз с большим успехом звучала в разных странах.

"Бах писал каждый день и вообще считал, что музыку ему диктует господь, а не он сам пишет. В течение моей жизни мне представляется, что практически каждое произведение Баха - это в каком-то смысле молитва", - отметил Спиваков.

Камерный вечер пройдет при небольшом количестве публики, однако для широкой аудитории будет доступна прямая трансляция на Youtube-канале Московского международного Дома музыки.

Свято-Георгиевский Катерлезский женский монастырь был основан на горе Катерлез на Крымском полуострове на месте явления в конце XVIII века Святого Великомученика Георгия Победоносца. В 1921 году монастырь был ликвидирован, к 1928 - полностью разрушен. Сохранился лишь фрагмент чудотворного камня явления Георгия Победоносца. Сегодня продолжается восстановление монастыря благодаря усилиям настоятельницы игумении Феодосии (Михайленко).