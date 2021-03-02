Филипп Киркоров и Ильдар Абдразаков выступят в Санкт-Петербурге в честь праздника 8 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Концерт с участием народного артиста России Филиппа Киркорова пройдет в Санкт-Петербурге в преддверии Международного женского дня. Также в числе мероприятий к празднику - гала-вечер мировых звезд оперы с участием Ильдара Абдразакова и Аиды Гарифуллиной, выступление победителя шоу "Голос" Петра Захарова, а также специальные программы на знаковых городских площадках, сообщил на пресс-конференции ТАСС заместитель председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин.

"Пятого марта в 17 часов в БКЗ "Октябрьский" состоится общегородской большой праздничный концерт. Он будет состоять из двух отделений. Первое отделение - это наши замечательные петербургские исполнители, а второе отделение - это большой праздничный подарок всем женщинам, выступление Филиппа Киркорова. Он давно не выступал в БКЗ "Октябрьский", - рассказал Болтин.

Зампредседателя комитета отметил, что посетить концерт очно смогут только 1 700 человек, так как действующими ограничениями из-за коронавируса пока разрешена лишь 75%-ная заполняемость зала. Вместе с тем для тех, кто по разным причинам не сможет побывать на мероприятии, его прямую трансляцию будет вести городской телеканал "Санкт-Петербург".

"Михайловский театр подготовил 6 марта грандиозный гала-концерт звезд мировой оперы: Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина выйдут на сцену", - рассказал Болтин. Кроме того, 7 и 8 марта Театр балета имени Леонида Якобсона представит программу на сцене Эрмитажного театра, а в Капелле в сам праздник состоится концерт "Истории любви" с участием победителя шоу "Голос" Петра Захарова и солистов Мариинского театра. Театр музыкальной комедии подарит зрителям целую серию показов премьерного спектакля "Дунаевский-гала, или "Советский Моцарт" - двухчасового музыкального путешествия по опереттам и песням знаменитого советского композитора. Они состоятся с 5 по 8 марта, при этом 7 и 8 марта запланированы по два представления.

Программу под названием "Царство женщин" представит публике в праздничный день симфонический оркестр "Северная симфония" под управлением Фабио Мастранджело: на сцене театра "Мюзик-Холл" прозвучит музыка Моцарта, Верди, Доницетти, Чилеа, Массне. "Я очень надеюсь, что такое активное культурное сопровождение всей программы 8 марта станет действительно символом выхода из сложной эпидемической ситуации", - сказал Болтин.

Как рассказал на пресс-конференции председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков, в канун 8 марта в Петербурге в 14-й раз состоялся конкурс "Женщина года". В этом году он проводился по номинациям "Медицина и врачебная деятельность", "Физическая культура и спорт", "Образование и наука", "Социальная работа", "Культура и искусство", "Индустрия моды и красоты", "Общественная деятельность", а также "Вооруженные силы и правоохранительная деятельность". Чествовать лауреатов конкурса будут вечером 2 марта.