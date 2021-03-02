МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Традиционное шоу модельера Валентина Юдашкина в Государственном Кремлевском дворце (ГКД), приуроченное к Международному женскому дню, не будет показано зрителям в связи с ограничениями, введенными для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил ТАСС в понедельник пресс-секретарь ГКД Константин Ярошевский.

"С сожалением сообщаем, что зрители не смогут посетить праздничное шоу Валентина Юдашкина 7 марта в Государственном Кремлевском дворце.

"По решению вышестоящих организаций, в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в Москве проведение в Кремлевском дворце культурно-массовых мероприятий в настоящее время представляется преждевременным", - сказал он.

По словам пресс-секретаря, организаторы мероприятия работают над возможностью показа шоу модельера на одном из телевизионных каналов. "Чтобы полностью не нарушать добрую ежегодную традицию, которой стало проведение шоу народного художника России на сцене Государственного Кремлевского Дворца, сейчас вместе с благотворительным культурным фондом "Артэс" прорабатывается вопрос проведения представления в пустом зале и записи его для дальнейшего показа в эфире одного из федеральных каналов", - отметил Ярошевский.

Он добавил, что зрители, купившие билеты на шоу кутюрье, смогут сдать их по месту приобретения.