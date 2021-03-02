Выставка к 190-летию со дня свадьбы Пушкина и Гончаровой открылась в Москве

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Торжественное открытие выставки "Мир семейственного счастья...", приуроченной к 190-летию со дня свадьбы Александра Пушкина и Натальи Гончаровой и посвященной семейному древу поэта, прошло в Государственном музее Пушкина в Москве во вторник вечером.

"История семейного древа Александра Сергеевича Пушкина, от легендарных предков великого поэта, до его далеких потомков, наших с вами современников, - тема для нашего музея, который называют "Московским Домом Пушкина", как вы понимаете, одна из важнейших", - сказал ТАСС директор музея Евгений Богатырев. Он добавил, что выставка организована при участии Всероссийского музея А. С. Пушкина (Санкт-Петербург).

Экспозиция состоит из трех частей. Первый раздел посвящен предкам Пушкина. В нем можно увидеть портреты Абрама Петровича Ганнибала - "арапа Петра Великого", героя Наваринского сражения Ивана Абрамовича Ганнибала и других. Здесь же портреты отца и матери Пушкина. Следующий раздел посвящен свадьбе поэта и Натальи Гончаровой. Третья часть экспозиции рассказывает о потомках Пушкина.

Богатырев отметил, что поэт придавал огромное значение идее сохранения родовой памяти. "Известны многочисленные пушкинские высказывания о значении для каждого человека памяти о предшествующих поколениях: "Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие", - напомнил собеседник агентства.

По его словам, московскому музею тема родословной важна еще и потому, что именно столица была колыбелью будущего гения, родным, любимым городом для многих его предков и близких родных. "Здесь прошло детство поэта, здесь им были получены первые эмоциональные и творческие впечатления. В "отставной столице" до конца своей жизни жил и был знаменит в среде просвещенного московского дворянства стихотворец и библиофил Василий Львович Пушкин, родной дядюшка А. С. Пушкина, его "отец на Парнасе", - добавил Богатырев.

Именно в Москве поэт встретил свою будущую жену, после венчания они жили в квартире на Арбате. В 1986 году в этом доме был открыт первый мемориальный филиал Государственного музея Пушкина. В этом году "Мемориальная квартира А. С. Пушкина на Арбате" отмечает свое 35-летие.