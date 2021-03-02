Выставка "Поэзия и проза о войне" открылась в Музее Победы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Выставка "Поэзия и проза о войне", приуроченная ко Всемирному дню писателя, торжественно открылась в Музее Победы 2 марта. Временная экспозиция рассказывает о творчестве писателей и поэтов в годы Великой Отечественной войны.

"Великая Отечественная война дала нам не только примеры народного подвига, она породила потрясающие произведения литературы. Военная поэзия и проза вызывают глубочайшие эмоции, погружают в атмосферу той эпохи, потому что о Великой Отечественной [войне] рассказывают очевидцы и участники событий", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

На выставке представлено около 200 раритетов из фондов Музея Победы. Посетители могут ознакомиться с фотографиями, документами писателей и поэтов, книгами, изданными в годы войны, а также с подлинными предметами времен Великой Отечественной, которые являются своеобразной иллюстрацией отрывков из знаковых военных произведений.

"Знаменитое стихотворение Константина Симонова "Жди меня" - уникальная реликвия с печальной и трогательной историей. Получив осенью 1943 года похоронку на сына, мать не поверила в его гибель и как оберег купила бутылку вина "Массандра", чтобы вместе отпраздновать возвращение. Но сын так и не вернулся, он погиб при форсировании Днепра. Но до конца жизни женщина надеялась на чудо и хранила бутылку", - рассказали в музее.

Также в экспозиции около 20 живописных и графических работ, часть которых впервые будет представлена широкому зрителю. Выставка продлится до 1 мая.