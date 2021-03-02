Дом с мезонином братьев Страховых в Москве признан объектом культурного наследия

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Жилой дом братьев Страховых начала XX века в районе Сокольников в Москве признан объектом культурного наследия регионального значения. Здание представляет собой одноэтажный прямоугольный деревянный дом на каменном цоколе, выстроенный в 1903 году архитектором Леонидом Лазовским, сообщила во вторник пресс-служба Мосгорнаследия.

"Дом с мезонином братьев Страховых, расположенный по адресу: улица Гастелло, дом 5, признан объектом культурного наследия регионального значения. Теперь исторический облик здания находится под государственной охраной. Это редкий образец деревянного зодчества начала ХХ века, сохранивший свои первоначальные архитектурные особенности. Любые работы здесь будут проходить под нашим контролем", - приводятся слова руководителя департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова.

Он добавил, что снаружи здание украшено изящным резным декором, а внутри находится историческая лестница, белые изразцовые печи 1903 года и печной прибор, а также лепнина. Центральная часть фасада памятника отмечена эркером со сдвоенными окнами с резными архивольтами (наружное обрамление арочного проёма), резным подзором (декоративные деревянные доски с глухой или сквозной резьбой, окаймляющие свесы кровли) с деревянным солярным знаком (стилизованное символическое воплощение солнца) в центре и четырехгранным шатром "с бочкой".

Вход в здание расположен в центре главного фасада. Над входом устроен деревянный козырек, опирающийся на деревянные резные консоли (поддерживающие конструкции). Двустворчатые филенчатые двери декорированы резными деревянными элементами. С правой и левой стороны от входа расположены широкие окна с резными наличниками, сандриками с накладными деталями. Все эти и другие ценные элементы памятника входят в предмет охраны и подлежат обязательному сохранению.

Первыми владельцами участка, на котором стоит дом, были братья Матвей и Иван Страховы. Происходившие из крестьян, они, перебравшись в Москву, стали заниматься каменными и строительными работами. В 1903 г. братья начали строительство на принадлежащей им территории, и вдоль красной линии 3-й Сокольнической улицы (ныне улица Гастелло) появился одноэтажный деревянный дом на каменном цоколе.