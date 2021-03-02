Новое здание Пермской художественной галереи построит нижегородская компания

ТАСС, 2 марта. Компания "ЛимакМаращСтрой" из Нижнего Новгорода стала победителем конкурса на разработку рабочей документации и строительство нового здания Пермской художественной галереи. Подрядчик предложил цену в размере 4,2 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте губернатора и правительства Пермского края.

"Подведены итоги конкурса на разработку рабочей документации и строительство нового здания Пермской государственной художественной галереи. На участие в закупочной процедуре поступило четыре заявки: ООО "Фортэкс" (Татарстан), ООО "ЛимакМаращСтрой" (Нижегородская область), ООО "АСГ Техно Строй" (Московская область), АО "Строительная компания ФЛАН-М" (г. Москва). <…> По результатам рассмотрения и оценки заявок победителем признана компания "ЛимакМаращСтрой" с предложенной ценой 4,2 млрд руб. В течение 20 дней Управление капитального строительства Пермского края заключит с подрядчиком-победителем контракт при условии предоставления обеспечения", - говорится в сообщении.

В соответствии с техническим заданием, подрядчик должен сдать объект в эксплуатацию в 2023 году. По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина новое здание галереи включено в перечень приоритетных объектов, реализуемых в рамках проекта "Пермь-300". Ранее глава региона подчеркивал, что экспонаты, находящиеся в коллекции галереи, "имеют особую культурную и историческую ценность, но жители Пермского края долгие годы могли видеть лишь их малую часть".

Пермская художественная галерея - первый художественный музей на Урале, один из крупнейших в регионе, был открыт в 1922 году. На сегодняшний день здесь собрано более 51 тыс. единиц хранения изобразительного и декоративно-прикладного искусства различных жанров, школ и направлений, стран и эпох. Здание кафедрального Спасо-Преображенского собора, в котором с 1932 года располагается галерея, является памятником архитектуры XIX века.