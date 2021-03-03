Мацуев планирует провести очередной фестиваль "Звезды на Байкале" в сентябре 2021 года

ИРКУТСК, 3 марта. /ТАСС/. Пианист, народный артист России Денис Мацуев планирует провести очередной международный музыкальный фестиваль "Звезды на Байкале" в сентябре 2021 года - в традиционное время, в которое мероприятие всегда проходило до пандемии. Об этом артист сообщил в среду журналистам.

В сентябре 2020 года из-за противоэпидемиологических ограничений фестиваль не состоялся и был перенесен. Его удалось организовать, когда в Иркутске сняли запрет на проведение концертов и спектаклей. "Звезды на Байкале" состоялись 19-28 февраля 2021 года при загрузке залов не более чем на 50%.

"Очень жалко, что вторая половина зала пустовала, но это все равно лучше, чем ничего. До сих пор не верится, что этот фестиваль состоялся, и также не верится всему миру, который сидит на локдауне и смотрел наши небольшие зарисовки о жизни фестиваля. Я настолько воодушевлен, и в тот же момент грусть наступает, так как все пролетело незаметно, на одном дыхании. Хочется возвратиться, но сентябрь не за горами, мы уверены, что будет полная загрузка [залов]", - сказал Мацуев.

Он рассчитывает, что в программе очередного фестиваля будет конкурс юных талантов "Новые имена", который в феврале решили не проводить из-за пандемии. "Мы поберегли как профессоров, так и детей, и педагогов местных. Вообще этот фестиваль проводили в беспрецедентных условиях и мерах безопасности. Все тестировались, была социальная дистанция, масочный режим", - отметил пианист.

Он рассказал, что во время проведении фестиваля в феврале из-за морозов артисты не купались в Байкале, но смогли увидеть знаменитый байкальский лед.

Мацуев также сообщил, что оркестр Мариинского театра, который не смог выступить на фестивале из-за травмы художественного руководителя и главного дирижера Валерия Гергиева, планирует приехать в Иркутск в ближайшее время. "Мы договорились, что при первой возможности, может быть, даже еще на Пасху, во время знаменитых пасхальных фестивалей, оркестр заедет обязательно в Иркутск и мы сыграем эти концерты", - сказал пианист.

О фестивале

Денис Мацуев с 2004 года проводит в Иркутске, где он родился и вырос, международный музыкальный фестиваль "Звезды на Байкале", в котором принимают участие известные музыканты. Он состоит из концертов, мастер-классов и творческих встреч.