Волшебные драконы, российский спорт и возвращение Эдди Мерфи: что смотреть в кино и онлайн

На этой неделе на экраны кинотеатров и на видеосервисах выходит яркая сказка от Disney "Райя и последний дракон", биографическая картина о российской лыжнице Елене Вяльбе "Белый снег", жизненный комедийный сериал "Я не шучу" и продолжение культовой комедии с Эдди Мерфи "Поездка в Америку 2". "Райя и последний дракон" В кинотеатрах с 4 марта Краcочный фильм Disney рассказывает о сказочном королевстве в Южной Азии под названием Кумандра, где на протяжении долгих лет люди и драконы жили вместе. Когда над миром нависла угроза, драконы пожертвовали собой, чтобы спасти человечество. Однако через долгих пятьсот лет опасность возникла снова. Тогда смелая девочка Райя отправилась на поиски последнего дракона, чтобы победить зло и заодно повзрослеть и научиться доверять другим людям.

Описание Кадр из фильма "Райя и последний дракон" © Disney

Не успел мультфильм выйти на большие экраны (кстати, в кино он выйдет далеко не везде, например, в той же Америке из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации его сразу выпустят на стриминг Disney+), как вокруг него сразу же пошли споры о презентации. В картине задействованы прекрасные азиатские артистки, например Келли Мари Трэн, Аквафина и Сандра О, но только Трэн имеет южноазиатское происхождение. Мультфильм сделан прежде всего для азиатского рынка, но его представителей оскорбляет то, что студия мешает все азиатские страны в кучу и не особо волнуется об их корректной репрезентации. "Белый снег" В кинотеатрах с 4 марта Российская киноиндустрия, кажется, никогда не устанет от спортивных драм. На этот раз зрителям предлагают посмотреть фильм о легендарной российской лыжнице, трехкратной обладательнице олимпийского золота Елене Вяльбе. Картина рассказывает о детстве спортсменки в Магадане и следует за ней на протяжении ее головокружительной карьеры. По словам режиссера фильма Николая Хомерики, это не только биографическая картина — "через историю одного сильного человека рассказывается история всей страны". Главную роль в "Белом снеге" исполнила актриса Театра имени Вахтангова Ольга Лерман. Также в фильме снялись Анна Уколова, Александр Устюгов, Федор Добронравов, Надежда Маркина, Ангелина Вяльбе и Дарья Екамасова.

Описание Кадр из фильма "Белый снег" © Planeta Inform Film Distribution

По словам Хомерики, съемочной группе пришлось стать первопроходцами в создании фильмов о лыжных гонках. "В 1971 году на экраны Советского Союза вышла картина "Ход белой королевы". Но там для лыжных гонок использовали комбинированные съемки. Было видно, что это не по-настоящему. Поэтому опереться на какой-то предыдущий опыт возможности не было. Про горные лыжи фильмы выходили, про гоночные — нет. И нам пришлось все придумывать — и технику съемки, и приспособления". "Я не шучу" На "КиноПоиск HD" с 4 марта Лене 49, и у нее есть два бывших мужа, двое детей, одна собака и три кредита. И этот сериал про ее жизнь. Создательница проекта, сценарист и исполнительница главной роли — актриса и комик Елена Новикова, которая не скрывает, что он по большей части вдохновлен ее собственным опытом. "Я не шучу" очень напоминает "Все к лучшему" Памелы Адлон и по содержанию, и по духу: та тоже явно снимает про себя. В целом в этом нет ничего зазорного, и своей жизнью вдохновляются многие американские комики. В компанию к Адлон можно добавить ее косценариста Луи Си Кея и сериал "Луи", а также Рами Юссефа с сериалом "Рами".

Описание Кадр из сериала "Я не шучу" © Пресс-служба КиноПоиска