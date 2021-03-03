МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Открытый российский фестиваль "Кинотавр" второй год подряд пройдет осенью из-за ситуации с пандемией, он состоится в Сочи с 18 по 25 сентября в полноценном формате. Об этом сообщает в среду пресс-служба смотра.

"Кинотавр" как главный национальный фестиваль многие годы является важнейшей площадкой для продвижения авторского российского кинематографа, точкой силы, где встречается индустрия, и точкой отправления фильмов в жизнь. Понимая важность традиционного офлайн-формата, организаторы "Кинотавра" приняли решение провести его в полноценном виде в этом году позднее, а именно - в сентябре", - рассказали в пресс-службе.

Основной площадкой для показов по традиции станет Зимний театр в Сочи. Как уточнили организаторы, смотр начинает прием заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра.

Фестиваль "Кинотавр" проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В разные годы на фестивале побеждали "Брат" и "Война" Алексея Балабанова, "Время танцора" Вадима Абдрашитова, "Водитель для Веры" Павла Чухрая, "Изображая жертву" Кирилла Серебренникова, "Бедные родственники" Павла Лунгина, "Простые вещи" Алексея Попогребского, "Географ глобус пропил" Александра Велединского и другие картины.