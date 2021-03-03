Минкультуры подготовит концепцию развития отечественного кинематографа до 2030 года

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Минкультуры РФ работает над концепцией развития отечественного кинематографа до 2030 года, а также продумывает стратегии для возрождения государственных киностудий, в том числе "Ленфильма". Об этом сообщила в среду министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"Работаем над концепцией по развитию отечественного кинематографии до 2030 года, будем поддерживать детские и семейные фильмы, дебютное кино, причем речь идет о стопроцентной поддержке. Очень важно создавать социально значимое кино", - сказала Любимова.

Отдельно министр отметила вопрос возрождения государственных киностудий, в том числе "Ленфильма", Свердловской киностудии, киностудии имени Горького. "Для каждой мы продумываем принципиально важную для них стратегию развития", - пояснила она.

Кроме того, Минкультуры внесло в правительство стратегию развития библиотечного дела до 2030 года.