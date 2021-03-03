Власти Дагестана попросили провести реставрацию 25 федеральных памятников в Дербенте

ТАСС, 3 марта. Врио главы Дагестана Сергей Меликов попросил членов Совета Федерации рекомендовать правительству РФ провести реставрацию 25 памятников федерального значения, расположенных на территории Дербента.

"На территории Дербента находится единственный на Северном Кавказе памятник культурного наследия, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, - "Цитадель, старый город и крепостные сооружения Дербента". В его состав входят 25 памятников федерального значения, и большинство из них нуждаются в реставрации. Просим рекомендовать правительству РФ провести необходимые реставрационные работы. При этом хочу отметить, что на отдельные объекты уже готовы проектно-сметная документация и утвержденная научно-проектная документация, согласованная со всеми заинтересованными службами", - заявил он в среду на заседании Совета Федерации в ходе Дней Республики Дагестан, которые проходят с 1 по 3 марта.

Меликов отметил, что в настоящее время для развития Дербента используются новые механизмы, также требующие поддержки на федеральном уровне. Крупный бизнес зарегистрировался в Дербенте, и налоги, поступающие в местный и республиканский бюджеты, в полном объеме идут на его благоустройство, модернизацию инфраструктуры. Разработанный по итогам международного конкурса план предполагает совместное участие государства и бизнеса в его реализации. Просим поддержать предложение о принятии отдельной посвященной Дербенту подпрограммы в составе госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", - добавил врио главы Дагестана.

Ранее в ходе проведения Дней Республики Дагестан в Совете Федерации просьбу включить развитие Дербента в госпрограмму озвучил глава города Рустамбек Пирмагомедов. По его словам, до 2023 года на развитие города планируется направить более 20 млрд рублей, при этом участие федерального бюджета в реализации этого плана в настоящее время составляет 8%.

О Дербенте

Один из древнейших городов России и мира - Дербент - находится на побережье Каспийского моря. В 2015 году он отметил 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек и площадью 70 кв. км.

В конце прошлого года врио главы Дагестана Сергей Меликов предложил на заседании республиканского парламента в начале 2021 года рассмотреть вопрос об особом статусе города Дербента с учетом его исторической ценности и того, что город внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На февральской сессии Народного собрания (парламента) депутаты приняли закон об особом статусе Дербента в первом чтении.