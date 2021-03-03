Выставка работ Брейгелей в "Новом Иерусалиме" продлена до конца июня

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Выставка "Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз" в подмосковном музее "Новый Иерусалим" продлена до 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба музея в среду.

Выставка открылась для публики 24 декабря и должна была завершиться 11 апреля. "Достигнуты соответствующие договоренности между музеем и коллекционерами. После 11 апреля на выставке будет проведена небольшая реэкспозиция, которая позволит показать посетителям несколько новых работ", - уточняют в пресс-службе.

Так, гостям музея представят новые картины: "Фруктовый натюрморт со сливами, виноградом, грушей, крыжовником, белой смородиной, вишней и кукурузой" Йориса ван Сона, "Лесной пейзаж с белой лошадью и дикими животными" Якоба Саверея Младшего, "Натюрморт с ремером и ветчиной" Виллема Клас Хеда и "Веселый пир в крестьянском доме" Яна Минсе Моленара.

Будет продлена и образовательная программа к выставке. В пресс-службе добавляют, что к началу марта временную экспозицию посетило почти 35 тыс. человек.

Выставочный проект объединяет произведения XVI-XVII веков одного из крупнейших частных собраний в России. Работы Брейгелей на выставке дополняет ряд произведений их современников - широко известных фламандских и голландских авторов, многие из которых показаны российской публике впервые.