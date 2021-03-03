Более 100 картин художников-передвижников выставят в Воронеже осенью

ВОРОНЕЖ, 3 марта. /ТАСС/. Более 100 картин известных российских художников-передвижников, в том числе Ивана Крамского, Федора Васильева, Абрама Архипова, Николай Ге представят в Воронежском художественном музее на выставке к 150-летию Товарищества передвижных художественных выставок. Выставку организуют совместно с Третьяковской галереей, сообщила ТАСС в среду заведующая экспозиционно-выставочным отделом Галина Никулина.

"На выставке будет представлено более 100 работ из фондов Воронежского художественного музей и Третьяковской галереи, в том числе художников Крамского, Архипова, Ге, Васнецова, Виноградова и других столпов передвижничества", - сказала она.

Как добавила ТАСС заведующий научно-просветительским отделом музея Лариса Китаева, выставка будет работать в Воронеже с 16 сентября по 31 октября 2021 года. Ранее в Воронеже не было столь масштабных проектов, посвященных творчеству художников-передвижников.

Товарищество передвижных художественных выставок являлось самым крупным творческим объединением художников, созданным в 1870 году и ежегодно - с 1871 вплоть до 1923 года - открывавшим выставки в Петербурге, Москве, многих городах провинции. Оно объединило наиболее талантливых, активных художников второй половины XIX столетия, стремившихся к свободному творчеству, независимому от официальных академических кругов. Организуя передвижные выставки, они также вели просветительскую деятельность.

Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского ведет свою историю с 1933 года, когда в Воронеже основали музей изобразительных искусств. В настоящее время в его фондах имеется более 20 тыс. единиц хранения по разделам древнеегипетского и античного искусств, живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства.