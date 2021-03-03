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В музее космонавтики на ВДНХ откроется выставка "Первый"

Выставка в честь 60-летия полета в космос Юрия Гагарина пройдет с 12 апреля по 15 сентября

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Выставка "Первый" откроется 12 апреля в музее космонавтики на ВДНХ в Москве. Она будет посвящена 60-летию полета в космос Юрия Гагарина, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе музея.

"С 12 апреля по 15 сентября у нас будет проходить выставка "Первый" в честь 60-летия полета в космос Юрия Гагарина. В связи с этим музей с 15 по 17 марта будет закрыт для посетителей, так как будет идти подготовка к открытию выставки", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что выставка пройдет в центральном зале музея "Утро космической эры".

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