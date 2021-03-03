Выставка к 200-летию со дня рождения Афанасия Фета открылась в Москве

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Торжественное открытие выставки "Быть Фетом", приуроченной к 200-летию со дня рождения поэта, прошло в среду вечером на главной выставочной площадке Государственного музея истории российской литературы имени Даля - в Доме Остроухова в Трубниках.

"У нас сегодня важнейшее событие, потому что мы возвращаемся к нашей привычной жизни. Эта выставка должна была открыться в декабре, прямо к дате 200-летия, но была перенесена (из-за пандемии)", - сказал на торжественной церемонии открытия директор музея Дмитрий Бак.

Он напомнил, что выставка входит в программу мероприятий к 200-летию со дня рождения Афанасия Фета, а также в череду юбилейных событий музея, который отметит 17 октября 100-летие. "Эта выставка заманивает посетителей на территорию Фета. Здесь нет холодной хронологии "родился, женился" и так далее, но есть попытка заставить современного человека услышать Фета, а это очень трудно. Одно из моих интервью было названо "Восемь строк Фета изменят ваш мозг". И я до сих пор так думаю. Только нужно дать себе усилие, чтобы это могло произойти", - отметил Бак.

Как говорят создатели выставки, основной прием художественного решения экспозиционного пространства - зеркальность и преломляемость. Посетителям предлагается "стать зеркалом, в котором отражается поэт".

В первом зале - стихи, переведенные в аудиовизуальную форму. Как говорят в музее, звуковые, зрительные и световые метафоры позволяют погрузиться в пространство поэзии Афанасия Фета. Второй зал - биографический. Он представляет собой собрание жизненных сюжетов, конструирующих цельный образ поэта. При этом рассказ о Фете здесь может начаться в любой точке его биографии. Третий зал посвящен взглядам и оценкам современников поэта - романсам, пародиям, откликам.

В экспозицию вошли оригинальные архивные материалы, часть из которых экспонируется впервые: фотографии, письма, иллюстрации, рукописи из собраний Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля и других крупнейших музеев, библиотек и архивов России. 5 декабря, в день 200-летия со дня рождения Фета, начала работу виртуальная часть экспозиционного проекта "Быть Фетом". В онлайн-пространстве прошли лекции, экскурсии и творческие встречи.