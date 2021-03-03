Игорь Верник представил книгу "Брошенные тексты"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Народный артист России, актер, телеведущий Игорь Верник представил свою первую книгу "Брошенные тексты" со стихами, эссе, дневниковыми записями о творческой и личной биографии. Презентация прошла в среду в ТАСС.

"Пишу стихи, заметки, веду дневники - об этом знает круг близких людей, но заявлять об этом большой аудитории я не собирался. Как-то маховик раскрутился, как-то вдруг собралось. Стал собирать свои стихи, которые были на гаджетах, вечно терялись, записки в самолетах, - рассказал Верник. - Как-то у родителей открыл шкаф, и сверху на меня упал картонный ящик, там оказались мои детские записки, мои заброшенные, забытые навсегда, казалось бы, тексты. И это меня торкнуло. Это был знак. Я стал читать, там была моя юность, мои мечты, мое представление о том, как сложится жизнь. И я решил: надо это все собрать. Так и родилась идея книги "Брошенные тексты".

Работа над книгой велась с 2018 года и была готова к выпуску уже в 2019 году, однако во время карантина Верник почти полностью переписал ее.

По словам Игоря Верника, книга посвящена родителям. "Эта книга про меня - про то, каким я был и каким я стал. Да, это тексты юношеские, наивные, но в них есть все, что произрастало, и все, что со мной случилось. Книга посвящена маме и папе - Эмилю и Анне Верник, которые научили меня самому главному - любить. Любви, которая была в нашем доме, любви к детям, людям, творчеству", - поделился он.

Верник считает, что книга полна радости, она будет интересна и полезна как мужчинам, так и женщинам, а также тем, кто хочет разобраться в сложных отношениях.

В книгу вошли стихи и дневниковые записи разных лет - о съемках, о творческих встречах, о семье, детстве и юности. В описании книги сказано, что тексты "открывают читателю неожиданные грани творческой, человеческой натуры Верника". Книга поступит в продажу в марте.